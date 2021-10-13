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Özyeğin: İlk halka arz Gelecek Varlık, devamı gelecek

Fiba Grubu şirketlerinden Gelecek Varlık'ın halka arzında talep toplama süreci yarın başlıyor. Halka arz basın toplantısında konuşan Fiba Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Murat Özyeğin, 2006’da ağız tadıyla ayrıldıkları Borsa İstanbul’a Gelecek Varlık ile geri döndüklerini belirtti.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Şebnem TURHAN

Fiba Grubu şirketlerinden Gelecek Varlık'ın halka arzı amacıyla  izahname onayı için Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığı başvuru geçen haftalarda onaylanmıştı. Şİrket halka arz için talep toplama sürecini 14-15 Ekim 2021'de gerçekleştirecek. 

Fiba Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Murat Özyeğin, 2006’da ağız tadıyla ayrıldıkları Borsa İstanbul’a Gelecek Varlık ile geri döndüklerini belirterek “2 yıl evvel yaptığımız şirket anayasamızda 5 yıl içinde 2-3 şirketi tekrar halka açarak grubu halka açılmayla tekrar tanıştıralım ve bu kaslarını geliştirelim demişti. Halka açılmanın getirdiği yönetişim ilkeleriyle bir araya getirmeyi hedefledik. Gelecek Varlık bu hedefin ilk halkası olarak seçtiğimiz şirket” diye konuştu.

Özyeğin, yeni halka arz olacak şirketler için yurtdışı dinamikleri, büyüme potansiyelini değerlendirdiklerini belirterek "Şirketlerin sektörleri içindeki konumları büyüme potansiyeli etkili olacaktır halka arz için seçimde. Dünyadaki temaları ve çarpanları takip ediyoruz. Yenilenebilir enerji çok çarpanlı ve en büyük rüzgar portföyünde birinin sahibi olarak o alaanı değerlendirebiliriz. Bugün yarın bir planımız var kesinlikle demiyorum ama dünyadaki temalar çerçevesinde bankacılık yenilenebilir enerji perakende hepsinin sektör dinamikleri etrafında değerlendirerek halka arzı planlayabiliriz" dedi.

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