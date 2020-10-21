'Paket' umutları yeşerdi, piyasalar pozitif

21 Ekim 2020

Küresel piyasalar, ABD canlandırma paketine dair tekrar yeşeren umutların devlet tahvillerinden hisselere yönelimi artırmasıyla yükseldi. ABD vadelilerinde yüzde 0,7'ler civarı yükselişler kaydedilirken Asya borsalarında alış ağırlıklı seyre rağmen, Çin'de Şanghay bileşik endeksi negatif ayrıştı. Endeks, kapanışa yakın yüzde 0,2 ekside. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yüzde 0,5 civarı primli. Japonya'nın Nikkei endeksi yüzde 0,5 yükselişte.

PPK öncesi dolar/TL ve euro/TL sakin

Yurt içinde ise artık tüm gözler yarınki PPK toplantısı sonrası açıklanacak olan faiz kararında. Piyasalarda yüzde 10,25 olan politika faizinin yüzde 12 düzeyine çekilmesi yönünde bir beklenti hakim. Yarınki veri öncesinde dolar/TL dünkü kapanış seviyeleri olan 7,86'dan değerleniyor. Euro/TL ise hafif bir yükselişle 9,32'nin hemen üzerinde.

Altın fiyatları yükseldi

Altın fiyatları ABD'de yeni koronavirüs yardım paketi üzerinde seçimlerden önce anlaşmaya varılacağı beklentisinin doları baskı altında tutmasıyla yükseldi. Maliye politikasındaki bu gevşeme sonucu enflasyonun yükseleceği beklentisi de yatırımcının enflasyona karşı koruma olarak gördüğü altına olan talebi destekledi Altının spot piyasadaki ons fiyatı bir haftanın en yüksek seviyesini gördükten sonra yüzde 0.6 yükselişle 1.917 dolardan işlem gördü.

Petrol fiyatları düşüyor

Petrol fiyatları ABD ham petrol stoklarındaki beklenmedik artışın dünya genelinde arz fazlasına dair endişe yaratmasıyla geriledi. COVID-19 vakalarının yükselmesi de yakıt talebinde iyileşmenin yavaş olacağı endişelerini artırdı. Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı %0.53 gerileyerek 42.93 dolarda işlem gördü. ABD hafif ham petrolü %0.43 düşüşle 41.52 dolarda seyretti.

ABD'de teşvik paketi haberleri piyasalara moral oldu

Beyaz Saray ve Demokratlar yeni koronavirüs yardım paketinde anlaşmaya bir adım daha

yaklaştı. ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhuriyetçi Parti'nin karşı çıkmasına rağmen daha

öncekinden daha büyük bir yardım paketini kabul edebileceğini söyledi. Müzakereler bugün

devam edecek. ABD Hazine tahvilleri getirisi dört haftanın en yüksek seviyesini gördü ve getiri

eğrisi daha ABD'de mali gevşeme beklentisiyle dikleşti. Ancak bazı yatırımcılar mali

paketin 3 Kasım başkanlık seçimleri öncesinde kabul edilmeyeceği ihtimalini göz önüne

alarak tedbirli olmayı tercih ettiler.