Pandemi, Borsa İstanbul'a yatırımcı akını başlattı

Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Borsa İstanbul Eski Denetim ve Gözetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Saim Prof. Dr. Saim Kılıç, pandemi ile birlikte Borsa İstanbul'a yaklaşık 700 bin yeni yatırımcı geldiğini belirterek "Ocak ayında 1,1 milyon bandında bulunan yatırımcı sayısı yüzde 60'lık artışla 1,9 milyona yaklaştı." dedi.

Yeni katılanlarla birlikte, borsadaki aktif işlem yapan yatırımcı sayısında da artış yaşandığını kaydeden Kılıç, "Yılbaşında ayda en az bir kez işlem yapan yatırımcı sayısı 500 bin civarındayken, bu sayı şu günlerde 1,1 milyon kişiye yükselmiş durumda. Bu da doğal olarak son dönemde görülen borsadaki rekor işlem hacimlerinde önemli rol oynadı." değerlendirmesini yaptı.

Yenilerin yüzde 70'i 20-40 yaş aralığında

Borsa'ya yeni gelen yatırımcıların çoğunluğunu gençlerin oluşturduğunu söyleyen Kılıç, bunların yaklaşık yüzde 70’inin 20-40 yaş aralığında olduğunu aktardı. Borsaya sadece büyük şehirlerden değil, Türkiye’nin her yanından yeni katılımcıların geldiğini belirten Kılıç, özellikle Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’dan gelen yatırımcı sayısında ciddi artışın yaşandığına dikkat çekti.

Borsa İstanbul'daki yeni aktörlerin daha çok küçük meblağlarla işlem yapan kişilerden oluştuğunu açıklayan Kılıç, bunların yüzde 40’ının Borsa'da 10 bin TL’nin altında bir tasarrufu değerlendirdiğini, yüzde 70’inin yatırım tutarının 20 bin TL’nin, yüzde 82’sinin ise yatırım tutarının 50 bin TL’nin altında olduğunu bildirdi.

"Pandemiden sıkılan Borsa'ya yöneldi"

Borsa İstanbul'a yoğun yeni yatırımcı girişi yaşanmasının çeşitli nedenleri bulunduğunu belirten Saim Kılıç, "Bunlardan biri yakın geçmişte faizlerin düşmesiyle yaşanan alternatif arayışı oldu. Borsa İstanbul, bu süreçte gösterdiği performansla iyi bir yatırım aracı olarak görülmeye başlandı." diye konuştu.

Sermaye piyasalarında dijitalleşmenin artmasını, Borsa İstanbul'a yönelik ilgi artışının bir diğer nedeni olarak gösteren Kılıç, "Hem yatırımcılara ulaşmak kolaylaştı hem de yatırımcılar oturdukları yerden ellerindeki telefonlarla, tabletlerle yatırım yapma imkânına kavuştular." ifadelerini kullandı.

Borsa İstanbul'daki yatırımcı sayısında yaşanan artışın en önemli nedeninin ise pandemi ile birlikte uygulanan sokağa çıkma yasakları olduğunu belirten Kılıç, şunları söyledi: "Yıllardır borsaya yeni yatırımcı çekmek için uğraşan kurumların yapamadığını, pandemi yaptı diyebiliriz. Pandemi nedeniyle insanların evlerine kapanması, bolca vakit bulmaları ve bu zamanı değerlendirmek için yeni 'oyuncak' arayışları borsaya yönelmede etkili oldu diyebiliriz."