Pandemi fedakarlığına nakit destek

20 Haziran 2020

Şebnem TURHAN

Koronavirüs pandemisi nedeniyle ülke çapında uygulanan kısıtlamalar döneminde bankacılık işlemlerinin kesintiye uğramaması için bankalar da çeşitli yöntemler uyguladı. Özel bankalar çalışma saatlerini kısalttı, mümkün olanlar evden çalıştı. Kamu bankaları tam mesailerine devam ederken onlar da ihtimali olanları evden çalıştırdı. Ve bu personelin çabalarını bankalar karşılıksız bırakmadı. Hem nakdi destekler hem de ihtiyaçlarına yönelik desteklerle çalışanlarını destekledi. Bir çok banka bu dönemde personelin ulaşmak zorunda olduğu hedefleri de yüzde 100 ulaşmış kabul etti.

Kamuda 1 maaş ikramiye

Kamu bankaları Ziraat, Halk ve Vakıfbank tüm pandemi döneminde tüm şubelerinde normal mesai saatlerinde yani tam gün çalışmasını sürdürdü. Şube çalışanlarını tam gün çalıştıran kamu bankaları her bir çalışanına 1 maaş ikramiye verdi. Yapı Kredi Bankası ise hem mesai saatlerini kısalttı, dönüşümlü mesai uyguladı. Ve bu dönemde işe gitmek zorunda olan günlük nakit destek verildi. Çalışanın gittiği gün sayısı kadar bu destek maaşının yanı sıra personele aktarıldı.

Pandemi görev ödeneği

İş Bankası ise mesai saatlerini değiştiren bankalar arasında ve dönüşümlü mesai uyguladı. Evden çalışabilenler ise bu düzene geçti. Dönüşümlü çalışma uygulaması sürecinde bankada fiilen görev yapan çalışanlara, aylık brüt 3.500 TL, işyerlerine gelinen gün sayısı esas alınarak, “Corona Pandemisi Görev Ödeneği” ödemesi yapıldı. Uzaktan bağlantı ile evlerinden çalışan, bunun mümkün olmaması halinde idari izinli sayılan çalışanlara mobil uygulama aracılığı ile yemek çeki temin etti. Denizbank da olağanüstü koşullarda özveri ile görev yapan şube çalışanlarına salgın görev ödeneği ödemeye başladı. Ve çalışanların gelir seviyelerinde azalma olmaması için mevcut prim sistemini revize etti. Ayrıca bir operatör şirketi ile işbirliği yaparak; kendi cep telefonlarından banka hattına ulaşabilecekleri bulut santral uygulamasını devreye aldı.

Özel ek nakit destek

QNB Finansbank da tüm şube çalışanlarına şubelere gittikleri gün sayısı üzerinden görev tazminatı verdi. Ayrıca müdür altı unvanda olup evden çalışan finansçılara teknoloji yardımı yapıldı. Şube çalışanlarının şubelere geldikleri günler için taksi veya akaryakıt parası karşılandı ya da araç desteği verildi. Garanti BBVA da mart-haziran ayları boyunca yoğun müşteri temasında bulunarak yoğun nakit işlemlere yönelik faaliyetleri yürüten ve güvenliği sağlayan çalışanlara bu döneme özel ek nakit destekte bulundu. Evden hizmet veren çalışanlara da kurumsal cihazlarında internet paketi sağladı. Yoğun telefon müşteri iletişimi bulunan (çağrı merkezi gibi) belirli görevlerde bu paketlerinin yanı sıra ek internet paketi ödemesi yaptı. Kişisel telefonlarından işlemlerine devam eden ve bu süreçte teknik bir sorun yaşayan çalışanların (bozulma vb.) telefon faturalarını bu döneme özel ödedi.

Yemek çeklerinde kısıntı

Bazı olumsuz uygulamalar da olmadı değil. Edindiğimiz bilgiye göre bazı bankalar işe gitmeyen personelin yemek çeklerinde kesintiye gitti. Ayrıca kısıtlama döneminde bile hedefleri yüzde 100 kabul etmeyip bunu yüzde 80’de bırakarak çalışanını gelir kaybına uğratan bankalar da oldu.