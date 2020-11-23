Pandemi ve güneş parlattı, ‘Gümüş Serbest Fonu’ kurdu

Vahap MUNYAR

İş Portföy Genel Müdürü Tevfik Eraslan, yatırımcılardan yönelen soru ve talepler üzerine İş Portföy olarak “Gümüş Serbest Fonu” oluşturduklarını bildirdi. “Gümüş Serbest Fonu”nun satışına bugünden itibaren başlayacaklarını belirterek, “Altın çok yükselince yatırımcılar alternatif araçlara yöneldi. Söz konusu yatırımcılar için gümüş bu araçlar arasına girdi. Aklımızda yoktu ama gelen talepleri dikkate alarak ‘Gümüş Serbest Fonu’nu oluşturduk” dedi.

Tevfik Eraslan’ın gümüş piyasası ve “Gümüş Serbest Fonu”yla ilgili değerlendirmeleri şöyle:

"Türkiye 20'nci sırada"

Dünyada yılda 31 bin 100 ton gümüş üretiliyor. Dünyadaki üretimin yüzde 22’si Meksika’da gerçekleşiyor. Üretim büyüklüğü açısından Meksika’yı Peru ve Çin izliyor. Türkiye gümüş üretiminde dünyada 20’nci sırada yer alıyor. Türkiye’de 2018 yılında 146.1 ton gümüş üretimi gerçekleşti.

"Yüzde 55'i endüstride"

Dünyada üretilen gümüşün yüzde 55’i endüstride, yüzde 20’si de mücevherat sektöründe kullanılıyor. Yüzde 17,5 düzeyinde de yatırımcılara dönük külçe işlemi gerçekleşiyor. Az da olsa çatal-kaşık-bıçak gibi ev eşyalarında da kullanılıyor. Ayrıca elektronik sektörü ve güneş panelleri üretiminde kullanım da söz konusu. Örneğin her güneş panelinde 20 gram dolayında gümüş yer alıyor. Gümüş çatal-kaşık-bıçak kullanımın pandemi dönemlerinde öne çıktığı görülüyor. Bugün yaşadığımız pandemide de gümüş iyonlaması tekniği kullanılıyor. Yani, önümüzdeki dönemde gümüş daha da öne çıkacak.

"Fiziki gümüş yetmiyor"

“Gümüş Serbest Fonu”nun toplam değerinin yüzde 80’i fiziki gümüş, gümüşe dayalı para ve sermaye piyasası araçları, gümüşe dayalı yerli borsa yatırım fonları, gümüşe dayalı yabancı borsa yatırım fonlarına yatırılacak. Gümüş, zor erişilen bir değerli maden. Türkiye’ye düzenli getirmekte de sıkıntı var. Fonun fiyat hareketleri yüzde 100 gümüşe dayalı olacak.

"Nitelikli yatırımcıya"

“Gümüş Serbest Fonu”nu ilk aşamada Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) tanımlarında da yer alan “Nitelikli Yatırımcı”ya açacağız. Bu durumda bireysel yatırımcılar için de “finansal varlıkları toplamı 1 milyon lirayı aşanlar” sınırını uygulayacağız. Pandemi sonrası fiziki gümüşe erişim rahatlayınca bu fonu tüm bireysel yatırımcılara açabileceğiz.

"Para bollaştı değerli metallere yöneldi"

İş Portföy Genel Müdürü Tevfik Eraslan, COVID-19 sürecinde dünyada gündeme gelen parasal genişlemenin 20 trilyon dolara ulaştığını belirterek, şu değerlendirmeleri yaptı:

"Değerli metallere yöneliş, parasal genişlemeden kaynaklanıyor. Bu trend önümüzdeki dönemde de devam edecek.

Türkiye’de altın fonlarının büyüklüğü geçen yıl 2.1 milyar liraydı. Şu anda 5.6 milyar liraya ulaşmış bulunuyor.

Ülkemizdeki altına dayalı mevduat hesapları da 12.5 milyar dolara ulaştı.

Ülkemizdeki bireysel emeklilik fonlarının yatırım alanları arasında altının payı yüzde 22’yi buldu."

"Sosyal medyadan tavsiye almayın"

İş Portföy Genel Müdürü Tevfik Eraslan, Borsa İstanbul’daki yerli bireysel yatırımcı sayısının 1.9 milyona ulaşmasından memnun olduklarını belirterek, şu uyarılarda bulundu:

"Sosyal medya, eş-dost tavsiyesiyle yatırım yapmayın.

SPK’dan belgeli danışmanlardan tavsiye alın.

Hisse senedine yatırım yapmanın, bir şirkete ortak olmak anlamına geldiğini bilerek hareket edin.

'Sabah al, öğlen sat, para kazan' anlayışıyla hisse senedine girmeyin. Hisse senedi yatırımlarına orta ve uzun vadeli bakın.

Doğrudan hisse senedine yatırım yapamıyorsanız yatırım fonlarına girin."