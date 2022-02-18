Panelsan hisseleri ilk gününde 'tavan' yaptı

Çatı ve cephe panelleri sektörünün lider kuruluşlarından Panelsan, düzenlenen gong töreni ile Borsa İstanbul’da PNLSN koduyla işlem görmeye başladı. Panelsan, Borsa İstanbul'daki ilk işlem gününde tavan yaparken hisse 11,22 liradan işlem görüyor.

Borsa İstanbul’da düzenlenen gong törenine, Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü Korkmaz Ergun, Panelsan Yönetim Kurulu Başkanı Serhat Maşlak, Gedik Yatırım CEO’su Onur Topaç, Panelsan Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Recep Kaan Maşlak, Panelsan Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Coşkun Karadeniz katıldı.

“Panelsan, başarılı bir halka arz gerçekleştirdi”

Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü Korkmaz Ergun, gong töreninde yaptığı konuşmada, “Panelsan’ın halka arzıyla, 2022 yılının ilk halka arzını gerçekleştirmiş oluyoruz. Panelsan ile, 2022 yılının halka arzlarına iyi bir başlangıç yaptığımıza inanıyorum. Borsa olarak 2021 yılını rekorlarla kapattık. 2021 yılında 52 şirket ile halka arz sayısında rekor kırdık. Bundan önceki rekor, 1990 yılına aitti ve 35 halka arz gerçekleşmişti. Halka arz olan şirket sayısında olduğu gibi, halka arzdan pay alan yatırımcı sayısında, piyasa işlem hacimlerimizde ve endekslerimizde de rekorlar kırdık. 2022 yılının da benzer şekilde bereketli geçmesini bekliyorum. Büyük bir sanayi kuruluşumuz olan Panelsan’ı Borsamızda görmekten çok mutluyuz. Halka arz yoluyla sağlanan kaynağı, üretim ve ihracatına katkı yapacak yatırımlarda değerlendirecek olması, büyümesine önemli bir ivme katacaktır. Panelsan’ın bu büyümeyle küresel bir marka olacağına inanıyorum.

Panelsan, gelen yüksek taleple başarılı bir halka arz gerçekleştirdi. Toplam 214 milyon TL halka arz tutarı ile 42 bin yatırımcıya gerçekleştirilen satışla, bu başarılı halka arz sürecinde emeği geçen herkese, tüm şirket çalışanlarına, aracı kuruma, teşekkür ediyorum, sermaye piyasalarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Panelsan’a Borsamız ailesine hoş geldiniz diyorum” dedi.

“Halka arzlarda seçici olmaya devam edeceğiz”

Borsa İstanbul’da düzenlenen gong töreninde konuşan Gedik Yatırım CEO’su Onur Topaç Panelsan halka arzının 2022 yılında gerçekleşen ilk halka arz olmasından memnuniyet duyduğunu ve bu halka arzın Gedik Yatırım’ın kurumsal finansman alanındaki liderlik vizyonuna verdiği önemi de gösterdiğini ifade etti.

Gedik Yatırım CEO’su Onur Topaç, Panelsan halka arzına liderlik yapmalarıyla ilgili sözlerine şöyle devam etti:

“Biz, Panelsan da dahil olmak üzere 2018 yılından beri toplam büyüklüğü 785 milyon TL’ye yakın dokuz halka arzda liderlik ve bir halka arzda eş liderlik yaptık. Son 15 yılda 120’nin üzerinde halka arzda da konsorsiyum üyesi olarak yer aldık. Halka arzların borsaya yeni yatırımcı kazandırmak için önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu kapsamda, yeni şirketleri borsaya kazandırmak için biz de var gücümüzle çalışıyoruz. Çatı ve cephe panelleri üreticileri arasında sektörün önde gelen şirketlerinden olan Panelsan’ın yaklaşık 215 milyon TL büyüklüğündeki halka arzına liderlik etmekten gururluyuz. Panelsan’ın bu büyüme yolculuğuna yeni yatırımcıları da ortak etmesinden ayrı bir mutluluk duyuyoruz. Ülkemizin endüstriyelleşme sürecinde önemli bir rol oynayan Panelsan’ın borsamıza hayırlı olmasını temenni ediyoruz. Gedik Yatırım olarak, liderlik edeceğimiz halka arzlarda büyüme hedefine sahip şirketlere öncelik vereceğiz ve bu özelliklere sahip şirketleri bundan önce olduğu gibi bundan sonra da borsaya kazandırmaya devam edeceğiz.”

“Panelsan, ülke ekonomisine değer katan bir markadır”

Panelsan Yönetim Kurulu Başkan Vekili Genel Müdürü Recep Kaan Maşlak ise, konuşmasına, sektöründe üçüncü kuşaktır faaliyet gösteren ve günümüzde dördüncü kuşağı iş hayatına hazırlayan bir ailenin ferdi olarak Panelsan’ı ve geldiği noktayı anlatarak başladı.

2004 yılında, Ankara Polatlı Organize Sanayi Bölgesi’nde 2 bin 500 metrekare kapalı alanda üretim faaliyetlerine başlayan Panelsan’ın, yaptığı yatırımlarla günümüzde kapalı alanının dokuz kat büyüdüğünü belirten Maşlak, “Üretim hatlarımızda; ısı yalıtım dolgulu çatı ve cephe sandviç panel ile ısı yalıtım levhaları bulunuyor. Ürünlerimizin tamamı, günümüzde dünyada ve ülkemizde enerji verimliliğini destekleyen hane halklarına, sanayiciye, ülkemizin cari açığının ana kaynağı enerji ithalatının azalmasına katkı sağlıyor. Ayrıca sandviç panel, ürün grubumuzun endüstriyel kalkınmanın ana unsuru olan üretim tesislerinin vazgeçilmezidir. Kısaca Panelsan; tüketici dostu, ülke ekonomisine değer katan, çevre ile barışık, olanı üreten ve paylaşan bir markadır” dedi.

Halka arzdan aldığımız güç ile yatırımcının yanında yer alacağız

Hükümetin açıkladığı ihracatçı ve sanayiciye verilen yeni teşvikler ve yeni KGF kredi sistemi ile yatırımların artacağının aşikar olduğunu söyleyen Maşlak konuşmasına şöyle devam etti:

“Halka arzdan aldığımız güç ile yatırımcının yanında yer alacağız ve pazar payımızı artıracağız. Panelsan olarak, sürdürülebilir büyümeye önem veriyoruz ve bu esnada döngüsel ekonomi, çevre ve insan odaklı yönetim anlayışına sahibiz. Önceliğimiz, kendimizi geliştirmek ve çevremize örnek olmaktır.

Kadın iş gücü oranımız her geçen gün artıyor

İzninizle birkaç örnek vermek istiyorum. 2020 yılında beyaz yaka kadın iş gücü oranı yüzde 30 olan Panelsan, 2021 yıl sonu itibariyle bu oranı yüzde 42’ye çıkarmıştır. Mavi yaka kadın iş gücü oranımız ise her geçen gün artıyor. 2020 yılında tesislerimizin çatısına kurduğumuz 1.2 MW gücündeki güneş enerjisi santrali sayesinde, tükettiğimiz elektriğin yüzde 90’ını üretiyoruz. 2020-2021 yılları arasında karbon ayak izimizi GES yatırımlarına ilave edilen enerji verimliliği yatırımlarımız ile yüzde 50 azalttık. En kısa zamanda üretim tesislerimizde karbon ayak izimizi sıfırlamayı hedefliyoruz. Net karımızı 2019-2020 yılları arasında beş kat, 2020 ile 2021 yılının ilk dokuz aylık döneminde ise 11 kat artırdık. 2020 ile 2021 yılının ilk dokuz ayı kıyaslandığımızda, sandviç panel ihracatımız metrekare bazında iki kat arttı.

Global bir marka değer yaratmak istiyoruz

Bütün bunların dışında; yapacağımız yeni yatırımlarla İSO ilk 500 listesine girmek ve kalıcı olmak, Bulunduğumuz sektöre ve paydaşlarımıza katkı sağlamak ve gelişim odaklı olmak, ihracat oranımızı artırmak ve katma değerli inovatif ürün geliştirmek, güçlü finansal yapımız sayesinde maliyetleri düşürmek ve daha verimli çalışmak, yurtdışında yapacağımız planlı yatırımlar ile global bir marka değeri yaratmak önceliklerimiz arasında yer alıyor.

Yeni hedefimiz, sektör lideri olmak

Zamanında belirlediğimiz sektörün vizyon lideri olma hedefini gerçekleştirdiğimize inanarak artık sektör lideri olmak yeni hedefimizdir. Bu konuda ekip arkadaşlarıma olan güvenim tam. Ayrıca bizi bugüne kadar desteklen Panelsan yönetim Kurulu’muza da şükranlarımı sunuyorum. Halka arzımıza sekiz kat talep ile ilgisini gösteren yeni ortaklarımızın da gücü ile, hedeflerimize çok daha hızlı ulaşacağımıza inanıyoruz. Bize güvenen, değerini aktaran tüm yatırımcılara teşekkür ediyorum. Gelişen Türkiye’nin; genç, dinamik, çalışkan girişimcileri olarak gelecek günlerin ülke ekonomisini çok daha güçlü kılacağına inanıyorum.”