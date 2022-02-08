Panelsan yılın ilk halka arzında yarın talep toplamaya başlayacak

Cephe ve yalıtım paneli üreticisi Panelsan yarın başlayacak talep toplama süreci ile bu yıl yapılan ilk halka arz olacak.

Şirket, geçen yıl 52 ile rekor sayıda şirketin halka arz edildiği Türkiye hisse senedi borsasında geçen yılın sonlarına doğru azalan halka arz iştahı hakkında da ilk ipuçlarını verecek.

Sermaye artırımı ve ortak satışı yöntemiyle halka arz edilecek olan Panelsan sermayesini 17.5 milyon TL nominal değerli hisseyi hisse başına 10.2 liradan satacak. Ek talep olması halinde ortaklar 1.75 milyon lira nominal değerli hisseyi de halka arz edecek.

Tüm hisselerin satılması halinde halka arz büyüklüğü yaklaşık 179 milyon lira olacak.

Genel Müdür Kaan Maşlak'ın sektör çatı kuruluşu Panelder verilerine atıfla verdiği bilgiye göre geçen yıl yüzde 14 büyüyerek 33 milyon metrekareye ulaşan Türkiye panel pazarının bu yıl ise yüzde 9 artışla yaklaşık 36 milyon m2'ye ulaşacağı tahmin ediliyor.

Panelsan'ın bu pazar içinde yüzde 13-15 arasındaki pazar payı ile üçüncü büyük oyuncu olduğunu belirten Maşlak, şirketin pazar genelinden hızlı büyüyeceğini öngördüklerini ifade etti.

Şirket geçen yılın ilk dokuz ayında satış gelirlerini bir önceki yıla göre yüzde 88 artırarak 393 milyon liraya yükseltirken ihracat gelirlerinin satışlar içindeki payı bir önceki yıla göre yaklaşık iki kat artarak yaklaşık yüzde 8 oldu.

Halka arzdan yaklaşık 169 milyon lira net kaynak elde edecek olan şirket, bu tutarın yarısını imalat kapasitesi artırımı için, yaklaşık yarısını ise üretimde öngörülen artışla birlikte yükselecek işletme sermaye ihtiyacının karşılanması için kullanacak. Kaynağın %5-10'u ise finansal borçların ödenmesi için kullanılacak.

Yaklaşık 63 milyon TL tuarında finansal borcu bulunan Panelsan imalat kapasitesindeki artışı gelecek yıl ortasında devreye almayı hedefliyor.

Halka arz Gedik Yatırım önderliğindeki konsorsiyum tarafından gerçekleştirilecek. Satılacak hisselerin yarısı yurtiçi bireysel, yüzde 40 yurtiçi kurumsal, yüzde 10'u ise yurtdışı kurumsal yatırımcılara ayrıldı.

Şirket Borsa İstanbul'da PNLSN koduyla işlem görecek.