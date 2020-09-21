Papara’ya yoğun yabancı ilgisi: Azınlık hisse satışı için Raiffeisen Bank’ı yetkilendirdi

21 Eylül 2020

Türk ödeme sistemleri şirketi Papara, azınlık hisse satışı için danışmanlık şirketi Raiffesien Bank'ı yetkilendirirken, şirketin azınlık hisseleri için 250-300 milyon dolar teklifler geldiği belirtildi.

Konuya yakın dört kaynağın Reuters'a verdiği bilgiye göre Papara ile yabancı fin-tech şirketleri ilgileniyor. Şirketin ne kadarlık bir azınlık hissesi satmayı planladığı net değil. Faaliyetlerini TCMB denetiminde sürdüren Papara ücretsiz online para transferi, döviz işlemleri fatura ödeme hizmetleri sunuyor. 2016 Ağustos ayında faaliyetlerine başlayan şirketin 7.05 milyon TL sermayesi bulunuyor. Girişim ve teknoloji haberleri sitesi Webrazzi'de yer alan bir habere göre, Papara dört yılda 100 milyar liranın üzerinde işlem hacmine ulaşırken, şirketin 4 milyon kullanıcısı var.

Konuya yakın bir kaynak, Papara'nın azınlık hisselerinin satışını yürütmek üzere Raiffeisen Bank'ın yetkilendirildiğini belirterek, yabancı fin-tech'lerden gelen azınlık hisse tekliflerinin büyüklüğünün 250-300 milyon dolar aralığında olduğunu söyledi. Aynı kaynak şirketin toplam değerlemesinin çok daha büyük olduğunu kaydetti. Papara ve Raiffeisen Bank Reuters'ın konuyla ilgili sorularına bir yorum yapmadı.

350 milyon dolar olabilir

Bir diğer kaynak da "Papara büyük bir fin-tech şirketi. Kısa süre önce kuruluşunun ardından çok hızlı büyümüş bir şirket. Satış için süreç devam ediyor. Yabancı fin-tech şirketleri satışla ilgileniyor. Büyük bir işlem olacak görünüyor" dedi.

Koronavirüs salgını sürecinde Türkiye'de satın alma birleşme faaliyetleri enerji, altyapı gibi alanlarda sekteye uğrarken, teknoloji, telekom, fin-tech gibi alanlarda ise yüksek hacimli işlemler gerçekleşti. Konuya yakın bir kaynak teknoloji ve fin tech alanında Papara'nın iyi bir değerleme ile büyük bir işlem olmasını beklediklerini belirterek "250-350 milyon dolar aralığında büyüklük söz konusu olabilir" dedi.