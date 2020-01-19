Papilon, halka arzdan sonra İngiltere’ye açılıyor

19 Ocak 2020

Şebnem TURHAN

Ulusal güvenlik ve kişi tanıma teknolojileri alanında kamu ve özel sektör kuruluşları için Türkiye'de faaliyet gösteren teknoloji firması Papilon Savunma, 33 milyon lira büyüklüğündeki halka arzıyla 2019’un son işlemi olmuştu.

Papilon Savunma, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na gönderdiği açıklama ile yurtdışı iştirak edinimi, şube açılması ve iş ortakları vasıtasıyla büyüme hedefleri doğrultusunda Birleşik Krallık’ta bir bağlı ortaklık kurulmasına karar verdiğini bildirdi.

KAP’a yapılan açıklamada, Birleşik Krallık’ta bir bağlı ortaklık kurulmasının, Avrupa Birliği Ülkeleri, İngiliz Milletler Topluluğu Ülkeleri, Ortadoğu ile Afrika Ülkeleri başta olmak üzere dünya genelinde, Papilon Savunma bünyesinde üretimi yapılan ürünlerin satışı ve bakımının yapılmasını amaçladığı kaydedildi.

Ayrıca, şirket kuruluş ve faaliyete geçme işlemlerinin tamamlanması için teşvik işlemleri dahil ilgili kurumlar nezdinde her türlü başvuru, iş ve işlemlerin yapılması ve ilgili danışmanların atanması için Genel Müdür Doğan Demir'in yetkilendirildiği belirtilen açıklamada kurulacak şirket için Türkiye ve Birleşik Krallık’taki teşviklerin araştırılmasına başlandığı vurgulandı.

Öte yandan, Papilon Savunma önceki gün Malta'da katılmak üzere hazırlanılan ihale için, alanında uzman İngiliz bir firma ile konsorsiyum oluşturmuştu. İhalenin kazanılması durumunda proje yönetimi ve eğitiminin İngiliz ortakla cihazların ve ürünlerin ise Papilon AŞ tarafından tedarik edileceği belirtilmişti.