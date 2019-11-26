Papilon Savunma, 28-29 Kasım'da halka arz oluyor

26 Kasım 2019

Yurtdışında da söz sahibi olmak üzere 50’nin üzerinde ülkede pazarlama çalışması bulunan Papilon Savunma, 28-29 Kasım 2019 tarihlerinde borsadan satış yöntemiyle paylarının yüzde %23,8’ini halka arz etmek üzere SPK’dan onay aldı. Şirket, Gedik Yatırım liderliğinde 7,5 Milyon TL’lik nominal değerli paylarını 4,40 TL/pay sabit fiyatla halka arz edecek.

Kamu ve ülke güvenliği için biyometrik sistem teknolojisi geliştiren, kişi tanıma ve kimlik yönetimi konusunda Türkiye’nin üreten gücü, uluslararası arenada ise 53 farklı ülkede aktif pazar çalışması yürüten Papilon Savunma halka arzına yönelik olarak Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)’ndan onay aldı.

Pay başına 4,40 TL sabit fiyat ile 2,5 Milyon TL’si sermaye artırımı olmak üzere toplam 7,5 Milyon TL nominal değerli paylarını halka arz edecek olan Papilon Savunma, yüzde 23,8 halka açıklık oranına ulaşmayı planlıyor. Papilon Savunma’nın 28-29 Kasım 2019 tarihlerinde borsada satış yöntemi ile yapılacak olan arzına, Gedik Yatırım liderlik ediyor.

Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler gibi uluslararası platformlara ürün, bütüncül teknoloji ve hizmetlerini sunan Papilon Savunma, Türkiye’de ise ana ortağından 2012 yılında edindiği know-how ile kurulduğu günden bu yana küresel pazardaki 5 biyometrik uçtan uca sistem üreticisinden biri durumunda. Geliştirdiği yüksek katma değerli yenilikçi teknolojisi ile kamu güvenliği, sınır güvenliği, biyometrik kimlik, ticari güvenlik, kriminal analiz, balistik tespiti ve ceza adaleti gibi ileri uzmanlık gerektiren ürün ve hizmetler sunan Papilon Savunma, kamu kuruluşları, yüksek güvenlik ihtiyacı olan özel kuruluşlar, finansal kurumlar, polis teşkilatı ve askeri kuvvetler, göçmen ve sınır kontrol noktaları, havalimanları ve kritik tesislere yönelik çalışmalarına devam ediyor.