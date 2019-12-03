Papilon Savunma, 6 Aralık'ta Borsa'da işlem görmeye başlayacak
Papilon Savunma, 6 Aralık 2019 tarihinde Borsa İstanbul’da düzenlenecek olan gong töreni ile işlem görmeye başlayacak.
Yatırımcıların yoğun ilgisiyle Gedik Yatırım liderliğinde başarılı bir halka arz gerçekleştiren biyometrik güvenlik sistemleri şirketi Papilon Savunma, Borsa İstanbul’da işlem görmeye hazırlanıyor.
Türkiye’nin ilk biyometrik sistem üreticisi Papilon Savunma, 6 Aralık 2019 tarihinde Borsa İstanbul’da düzenlenecek olan gong töreni ile işlem görmeye başlayacak.
Papilon Savunma Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kerimoğlu, Papilon Savunma Teknik Üst Lideri Banu Altay, Gedik Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Topaç, Gedik Yatırım CEO’su Onur Topaç, Gedik Yatırım Genel Müdürü Metin Ayışık, Borsa İstanbul yöneticileri ve Sermaye
Piyasası Kurulu yöneticilerinin katılımıyla gerçekleştirilecek olan tören saat 09.40'ta başlayacak.