26 Kasım 2019

Ulusal güvenlik ve kişi tanıma teknolojileri alanında kamu ve özel sektör kuruluşları için Türkiye’de faaliyet gösteren teknoloji firması Papilon Savunma halka arz oluyor.

Papilon Savunma'dan yapılan açıklamaya göre, biyometrik sistem teknolojisi geliştiren, kişi tanıma ve kimlik yönetimi konusunda Türkiye’nin üreten gücü, uluslararası arenada ise 53 farklı ülkede aktif pazar çalışması yürüten Papilon Savunma halka arzına yönelik olarak Sermaye Piyasası Kurulu'ndan (SPK) onay aldı.

Pay başına 4,40 TL sabit fiyat ile 2,5 milyon TL’si sermaye artırımı olmak üzere toplam 7,5 milyon TL nominal değerli paylarını halka arz edecek olan Papilon Savunma, yüzde 23,8 halka açıklık oranına ulaşmayı planlıyor.

Papilon Savunma’nın 28-29 Kasım'da Borsa'da satış yöntemi ile yapılacak olan arzına, Gedik Yatırım liderlik ediyor.

Küresel pazardaki 5 biyometrik üreticisinden biri uçtan uca sistem üreticisi

Verilen bilgiye göre, Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler gibi uluslararası platformlara ürün, bütüncül teknoloji ve hizmetlerini sunan Papilon Savunma, Türkiye’de ise ana ortağından 2012 yılında edindiği know-how ile kurulduğu günden bu yana küresel pazardaki 5 biyometrik uçtan uca sistem üreticisinden biri durumunda bulunuyor.

Şirket, geliştirdiği yüksek katma değerli yenilikçi teknolojisi ile kamu güvenliği, sınır güvenliği, biyometrik kimlik, ticari güvenlik, kriminal analiz, balistik tespiti ve ceza adaleti gibi ileri uzmanlık gerektiren ürün ve hizmetler sunuyor.

Papilon Savunma, kamu kuruluşları, yüksek güvenlik ihtiyacı olan özel kuruluşlar, finansal kurumlar, polis teşkilatı ve askeri kuvvetler, göçmen ve sınır kontrol noktaları, havalimanları ve kritik tesislere yönelik çalışmalarına devam ediyor.