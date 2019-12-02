Papilon Savunma için talep toplama dönemi bitti

02 Aralık 2019

Kamu ve ülke güvenliği için biyometrik güvenlik sistemleri geliştiren, kişi tanıma ve kimlik yönetimi konusunda hizmet veren Papilon Savunma, borsada satış yöntemiyle halka arzı gerçekleştirdi. Halka arz edilen payların 10 katından fazla talep geldi. Uluslararası arenada 53 farklı ülkede pazarlama çalışmaları yürüten, Türkiye’de ise kendi alanında öncü şirketlerden biri olan Papilon Savunma’nın 6 Aralık 2019 Cuma günü Borsa İstanbul’da PAPIL koduyla işlem görmeye başlaması planlanıyor.

Şirketin halka arzına yönelik bir açıklama yapan Papilon Savunma Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kerimoğlu, şirket hisselerine yatırımcılar tarafından gösterilen ilgiden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Kerimoğlu, "Halka arz edilen payların 10 katından fazla talep toplamış olmamız gelecek hedeflerimiz açısından bizleri son derece yüreklendirdi. Paylaşım ruhu ile çalışmalarını sürdüren Papilon Savunma olarak, katma değerli ürün ve hizmetlerimize ortak olmayı seçen tüm yatırımcılara teşekkür ederiz" dedi.

Kerimoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

“Hisselerimizin Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlaması, gelecek hedeflerimize hızla ulaşmamız ve daha geniş bir müşteri kitlesine erişmemizde, şirketimiz için önemli bir mihenk taşı niteliğinde… Yatırımcıların, ürün ve hizmetlerimiz aracılığıyla hem Türkiye hem de küresel arenada yarattığımız katma değere ortak olma isteğiyle Papilon Savunma hisselerine göstermiş oldukları yoğun ilgi, çalışmalarımızda ne kadar doğru yolda ilerlediğimizi göstermesi açısından bizim için ayrı bir anlam ve önem taşıyor. “Paylaşım Ruhu ile, Umut ile Bilim İle… “vizyonumuzu paylaşarak Sermaye Piyasaları’ndaki kararlı yolculuğumuzda yanımızda olan değerli yatırımcıların yanı sıra bu süreçte bize destek veren iş ortaklarımıza, geribildirimleri ile kendimizi daha da geliştirmemize katkıda bulunan müşterilerimize ve tüm diğer paydaşlarımıza minnet borçluyuz. Özellikle, halka arz sürecimizin başarıyla yönetilmesini üstlenerek, bu yolculuğun her adımında yanımızda olan Gedik Yatırım yönetimi ve çalışanlarına en içten teşekkürlerimizi sunmak istiyoruz.

Gerektirdiği ileri uzmanlıkla zorlu bir alan olan sektörümüzde ortaya koydukları beceri ve özverili çalışmalarla Papilon Savunma’yı rakiplerinden farklılaştırarak ülkemizde öncü konuma getiren kıymetli çalışanlarımıza ise sonsuz teşekkürlerimizi iletiyoruz. Bu başarıdaki en büyük pay, kuşkusuz ki nitelikli mühendislerimiz, geliştiricilerimiz, Ar-Ge ve üretim sorumlularımız, kısacası tüm çalışanlarımızındır. Papilon Savunma ailesi olarak paylaşımcı ruhumuzu koruyarak gelişmeye, kârlılığımızı artırmaya, inovasyonlarımız ve global alandaki açılımlarımızla büyümeye devam edeceğiz.”

"Kaynak sağlamada sermaye piyasası araçları daha çok değerlendirilmeli"

Paplion Savunma’nın halka arz sürecine liderlik eden Gedik Yatırım’ın Genel Müdürü Metin Ayışık ise, “2019 yılında Papilon Savunma dahil 6 şirketin 264 milyon TL tutarında halka arzı gerçekleşti. Bu arzların yarısının Gedik Yatırım liderliğinde gerçekleşmesinden büyük memnuniyet duyuyoruz” dedi.

Ayışık, sözlerine şöyle devam etti:

“Borsada yeni yatırımcıların arttığı zamanlara baktığımızda artışın nedeninin halka arzlar olduğunu gözlemliyoruz. Geçmişte Petkim, Türk Telekom, Tüpraş gibi arzlarda önemli sayıda yeni yatırımcıların borsaya geldiğine şahit olduk. Bu yüzden halka arzların önündeki engellerin kalkması ve özendirilmesinin önemi büyük. Şirketlerin sermaye piyasasına açılmalarını sağlayacak düzenlemeleri şirketlerimiz ve yatırımcılar önemle beklemektedirler. Bu konuda önerilerimiz şunlardır; borsadaki fiili dolaşımdaki payları ile orantılı olarak şirketlere kurumlar vergisi indirimi sağlayan düzenlemeler ve işveren payında iyileştirmeler yeni arzları teşvik edecektir; talep tarafında ise yatırımcıların temettü kazançlarından alınan verginin kaldırılması da yatırımcıları teşvik edecek ve şirketlerin zaten kurumlar vergisi ödediği düşünüldüğünde çifte vergilendirmede ortadan kalkacaktır. Türkiye mali sektörüne baktığımızda bankacılığın payının yüzde 80’lerde olduğunu görüyoruz. Kaynak sağlamada artık bankacılık ağırlıklı yapıdan sermaye piyasası araçlarıyla dengelenmenin sağlandığı yapıya geçilmesi zorunluluk haline gelmiştir.”

Ayışık, Gedik Yatırım olarak şirketlerin özkaynak finansmanı için en uygun kaynağın sermaye piyasası olduğuna inandıklarını ve şirket birleşme ve devralmaları, halka arzlar başta olmak üzere tüm Kurumsal Finansman işlemlerinde lider olmayı hedeflediklerini ve çalışmalarını sürdürdüklerini vurguladı. Ayışık, sözlerini şöyle noktaladı: “Papilon Savunma’nın halka arzını, 4,40 TL sabit fiyatla borsada talep toplama ve satış yöntemiyle gerçekleştirdik. Yatırımcıların ve yatırım kuruluşlarının ilgisi yüksek oldu, 48 yatırım kuruluşunun yatırımcılarından 10 kattan fazla talep geldi. Papilon Savunma halka arzının borsamıza ve yatırımcılara hayırlı olmasını diliyoruz.”