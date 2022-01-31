Para arzı aralık ayında yıllık yüzde 52,2 arttı

Geniş para arzı M3, Kasım 2021 döneminde yıllık yüzde 51 büyümenin ardından Aralık 2021 döneminde yıllık yüzde 52,2 büyüdü.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından(TCMB) yapılan açıklamaya göre, en dar para tanımı olan M1’in yıllık büyüme oranı ise bir önceki ay yüzde 59,5 olarak gerçekleşirken Aralık ayında yüzde 73,2’e yükseldi.

Parasal sektör tarafından verilen kredilerin yıllık artış hızı, hanehalkı için Kasım 2021’de yüzde 16,9 iken Aralık 2021’de yüzde 20,2 olarak gerçekleşti. Finansal olmayan kuruluşlara verilen krediler ise Kasım 2021’de yüzde 34,6 iken, Aralık 2021’de bir önceki yıla göre yüzde 39,7 arttı.

Geniş para arzı bileşenlerinin para arzındaki yıllık büyümeye katkısı incelendiğinde; vadeli mevduatların para arzına en büyük katkıyı sağlayan kalem olduğu, bunu vadesiz mevduatların izlediği görüldü. Aralık 2021’de geniş para arzı M3’te gözlenen yıllık yüzde 52,2 oranındaki büyümede yüzde 30 ile vadeli mevduatlardaki artış etkili olmuş, bunu yüzde 19 ile vadesiz mevduatlar izlemiş ve diğer kalemlerin katkısı sınırlı düzeyde kaldı.

M3’teki büyümenin karşılık kalemlerine yansıması; yüzde 47,4’ü özel sektörden, yüzde 10,7’si genel yönetimden. yüzde 1,7’si banka dışı finansal kuruluşlardan ve yüzde 5,9’u net dış varlıklardan alacaklarda artış şeklinde oldu. Diğer taraftan diğer kalemler (net) yüzde 13,5 oranında azalış olarak katkı yaptı.