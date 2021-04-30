Para arzı mart ayında yıllık yüzde 30 arttı

Geniş para arzı M3, Şubat 2021 döneminde yıllık yüzde 28,2 büyümenin ardından Mart 2021 döneminde yıllık yüzde 29,5 büyüdü. Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, en dar para tanımı olan M1’in yıllık büyüme oranı ise bir önceki ay yüzde 50,6 olarak gerçekleşirken Mart ayında yüzde 45,8’e düştü.

Parasal sektör tarafından verilen kredilerin yıllık artış hızı, hanehalkı için Şubat 2021’de yüzde 35,3 iken Mart 2021’de yüzde 35,5 olarak gerçekleşmiştir. Finansal olmayan kuruluşlara verilen krediler ise Şubat 2021’de bir önceki yıla göre yüzde 30,6 artarken, Mart 2021 döneminde bir önceki yıla göre yüzde 30,5 arttı.

Geniş para arzı bileşenlerinin para arzındaki yıllık büyümeye katkısı incelendiğinde vadeli mevduatların para arzına en büyük katkıyı sağlayan kalem olduğu, bunu vadesiz mevduatların izlediği görüldü.

Mart 2021’da geniş para arzı M3’de gözlenen yıllık yüzde 29,5 oranındaki büyümede yüzde 18,5 ile vadeli mevduatlardaki artış etkili olmuş, bunu yüzde 8,8 ile vadesiz mevduatlar izlemiş ve diğer kalemlerin katkısı sınırlı düzeyde kaldı.

M3’teki büyümenin karşılık kalemlerine yansıması yüzde 30,1’i özel sektörden, yüzde 6,4’ü genel yönetimden, yüzde 1’i banka dışı finansal kuruluşlardan ve yüzde 1’i net dış varlıklardan alacaklarda artış şeklinde olmuştur. Diğer taraftan diğer kalemler (net) yüzde 9 oranında azalış olarak katkı yaptı.