Para harcama iştahı azaldı

16 Nisan 2019

Özellikle son 1 yıldır para piyasalarında hareketin hiç durulmadığı Türkiye'de finansal okuryazarlık artıyor, ayrıca para harcama ve risk alma iştahı azalıyor.

Finansal Okuryazarlık ve Erişim Derneği (FODER) ile Visa, "Paramı Yönetebiliyorum" projesi kapsamında, ikinci araştırmalarını yaptılar.

Ocak-Şubat döneminde, 26 ilde 2 bin kişi ile yüz yüze görüşülerek yapılan anket; Türkiye'de minimum finansal bilgiye sahip olanların oranının 5 puan artışla 2017 yılındaki yüzde 70'den yüzde 75'e yükseldiğini ortaya koydu. Kadınlardaki artış Türkiye ortalamasının üzerinde oldu ve yüzde 64 olan oran 6 puan yükselerek yüzde 70'e çıktı.

Hanelerde bütçe yapma oranında 2017 yılına göre kayda değer bir artış görüldü. Bu oran yüzde 65'den yüzde 74'e yükseldi. Para biriktirme alışkanlığı da yüzde 42 seviyesinden yüzde 45'e ulaştı. Araştırmaya katılan kişilerin yüzde 23'ü birikimini evinde tuttuğunu belirtirken, yüzde 17'si bankayı tercih ettiğini söyledi.

Bu arada para biriktirmenin temel motivasyonunda, 'kötü gün için birikim yapmak'tan ziyade 'beklenmedik finansal zorluklara karşı hazırlık' şeklinde bir değişim ortaya çıktı.

Araştırma sonuçları ayrıca, bireylerin para harcama ve risk alma konularında iki sene öncesine göre daha tedbirli olduklarını da ortaya koydu.

"Para harcamak içindir" diyenlerin oranı iki yıl önce yüzde 55 iken bu yıl yüzde 51'e düştü. Yatırım yaparken risk almaya hazır olan bireylerin oranı da yüzde 43'ten yüzde 35'e geriledi. "Param olmasa dahi ufak tefek alışveriş yapmaktan kendimi alamam" diyenlerin oranı ise yüzde 43'ten yüzde 37'ye geldi.