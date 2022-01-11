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Para piyasası fonlarının azami sınırı yüzde 50'ye çıkarıldı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), para piyasası fonlarının mevduat/katılım hesaplarında değerlendirilebilecek azami sınırını yüzde 25'ten 50'ye çıkardı.

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SPK tarafından alınan karara göre, para piyasası fonlarının mevduat/katılım hesaplarında değerlendirilebilecek azami sınırı yüzde 25'ten 50'ye çıkarıldı.

Bu karara göre, tek bir bankada değerlendirilebilecek para piyasası fonları toplam tutarın yüzde 6'sını aşamayacak.

Diğer taraftan, katılım hesaplarında değerlendirilebilecek fon tutarı ise, tek bir bankada toplamın yüzde 20'sini aşamayacak.