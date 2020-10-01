Para politikasında temkinli duruş sürecek

01 Ekim 2020

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu enflasyon eğiliminde bir süredir devam eden yüksek seyre vurgu yaparak dezenflasyon sürecini sekteye uğratan unsurları değerlendirdiğini açıkladı. PPK, normalleşmenin kademeli gerçekleşmesi nedeniyle salgına bağlı arz yönlü enflasyonist etkinin sürdüğüne dikkat çekerek enflasyon beklentilerinin kontrol altına alınması ve risklerin sınırlanması için sıkılaştırma adımlarının güçlendirilmesi için faiz artışı yapıldığını vurguladı.

Merkez Bankası geçen hafta yapılan PPK’nın toplantı özetlerini yayımladı. Özette, kurulun enflasyondaki düşüş sürecinin devamlılığının, ülke risk priminin gerilemesi, uzun vadeli faizlerin aşağı gelmesi ve ekonomideki toparlanmanın güç kazanması açısından büyük önem taşıdığını değerlendirdiği belirtilerek “Enflasyondaki düşüşün hedeflenen patika ile uyumlu şekilde gerçekleşmesi için para politikasındaki temkinli duruşun sürdürülmesi gerekmektedir. Bu çerçevede, parasal duruş ana eğilime dair göstergeler dikkate alınarak enflasyondaki düşüşün sürekliliğini sağlayacak şekilde belirlenecektir” denildi.