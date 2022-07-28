Param, büyümesini ilk yarıda da sürdürdü

Bireysel ve kurumsal müşterilerine fiziki kart, sanal kart, sanal POS ve fiziki POS ürünleriyle hizmet sunan finansal teknoloji markası Param, bu yılın ilk yarısına ait verilerini açıkladı. Buna göre, ilk yarıda ParamKart işlem hacmi yüzde 322, ParamPOS işlem hacmi ise yüzde 73 büyüdü.

Veriler göre, ParamKart ile en fazla harcama market ve alışveriş merkezlerinde gerçekleşti. Benzin ve akaryakıt ise ikinci sırada yer aldı. En fazla harcama yapılan üçüncü sektör ise giyim ve aksesuar sektörü oldu. En çok alışveriş yapılan gün cuma günü olurken en fazla alışveriş yapılan saat aralığı 20.00-22.00 oldu.

Geçen senenin ilk yarıyılında ParamKart ile harcama yapanların yüzde 95’i erkek, yüzde 5’i kadın iken 2022 yılında bu oran yüzde 75 erkek, yüzde 25 kadın olarak değişti.

Geçen senenin ilk yarıyılında en fazla harcama yapılan beş il sırasıyla; İstanbul, Ankara, Kocaeli, İzmir ve Bursa olurken bu yıl sırasıyla; İstanbul, Bursa, Ankara, Kocaeli ve Tekirdağ oldu. Kurban Bayramı’nda en fazla harcama yapan iller ise İstanbul, Bursa, Ankara, İzmir ve Kocaeli oldu.

ParamPOS işlem hacmi yüzde 74 arttı

Sanal POS çözümü ParamPOS’un 2021’in ilk yarıyılına göre 2022’nin ilk yarıyılında işlem hacmi yüzde 73 artarak 11,6 milyara ulaştı. Diğer taraftan işlem adedi ise yüzde 28 büyüyerek 33 milyona ulaştı.

ParamPOS verilerine göre; 2022 yılında yapılan işlemlerin yüzde 18’i taksitli, yüzde 82’si tek çekim olarak gerçekleşti. 2021 ilk yarıyılına göre 2022’in ilk yarıyılında banka kartı işlem hacmi yüzde 9 arttı.

2021 ilk yarıyılı ile karşılaştırılarak sektörel değişimlerinde paylaşıldığı ParamPOS’un verilerinde, pazaryerleri en fazla işlem hacmine sahip sektör olmaya devam etti. 2021 yılında market ve alışveriş merkezleri ikinci sırada yer alırken 2022 yılında sigorta sektörü ikinci sırada yer aldı. Sigorta sektörünü takip eden sektörler ise mobilya - dekorasyon, eğitim - kırtasiye ve elektronik eşyalar oldu.

Bayramda taksitli işlem hacmi yüzde 10 arttı

Kurban Bayramı’nda ParamPOS verileri incelendiğinde hızlı büyümeler dikkatti. 2021 Kurban Bayramı ile karşılaştırılan verilerde işlem hacminde yüzde 92, işlem adedinde ise yüzde 67 oranında büyüme gerçekleşti. Geçen yılki Kurban Bayram’ına göre bu yıl taksitli işlem hacimlerinin, toplam işlem hacmindeki payı arttı ve yüze 9’dan yüzde 19’a çıktı.

Dönemsel kampanyalarla kullanıcısının ihtiyaçlarının fazlasını sunan Param, Kurban Bayramı’nda da düzenlediği kampanya ile kullanıcısının yanında oldu. Param kullanıcılarının alışkanlıklarını inceleyerek Kurban Bayramı’nda restoran, giyim ve market harcamalarında nakit iade kampanyası düzenledi. Geçen seneki Kurban Bayramı’na göre ParamKart’la yapılan işlem tutarı yüzde 678 artarken işlem adedi yüzde 308 arttı.

Verileri değerlendiren Param Grup CEO’su Emin Can Yılmaz, “Ekonomik koşulların da etkisiyle avantajlı alışverişin kullanıcılar için ne kadar önemli olduğunun da bilincindeyiz. Bu kampanyaların sonuçlarını da Kurban Bayramı ile net bir şekilde görüyoruz. Kullanıcılarımızın ihtiyaçlarını biliyor ve bunlara yönelik yaptığımız projelerle güçlü bir bağ oluşturuyoruz. ParamKart’ın kampanyalarıyla sürprizlerimize devam edeceğiz.” dedi.