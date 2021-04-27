Param, Eçözüm'ün çoğunluk hisselerini satın aldı

Param, 402 bin noktada kullanılan ve geçen yıl 37 milyar lira tahsilata aracılık eden, bu yıl ise 55 milyar lirayı hedefleyen Eçözüm Bilgi Teknolojileri AŞ’nin çoğunluk hissesini satın aldı.

Şirketten yapılan açıklamada, Netahsilat (Online Tahsilat Sistemi), NetEkstre (Açık Bankacılık Platformu), E-DBS (Doğrudan Borçlandırma Sistemi) ve POS Rapor (POS ve Sanal POS Raporlama Sistemi) ürünleriyle geniş bir yelpazedeki kurumsal müşterilerine çözümler sunan Eçözüm ile güçlerini birleştiren Param'ın şirketlerin dijitalleşme süreçlerine büyük katkı sağlayacağı, yeni finansal çözümleri sunacağı belirtildi.

“Zamana ve insana yatırım yaptık”

Param Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Emin Can Yılmaz, "Yaptığımız bu yatırımdaki motivasyonumuz; Param markamızla geliştirdiğimiz tüm ürün ve hizmetleri kurumsal müşterilerimizle buluşturma sürecinde hızlı yol almaktır. Kurumsal şirketlere daha hızlı erişim, daha hızlı entegrasyon ile zamana; yetişmiş, tecrübeli, çalışkan ve işine bağlı insan kaynağı ile de insana yatırım yapmış olduk. Zamana ve insana yapılan yatırımının geri dönüşlerinin eşsiz ve rakipsiz olacağını düşünüyoruz ve bu stratejimizi başka satın almalarla da sürdüreceğiz" değerlendirmesinde bulundu.