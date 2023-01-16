Param İcra Kurulu’nda Yeni Atamalar Gerçekleşti

2023 yılı itibarıyla Murat Düzgün, "CHRO - Chief Human Resources Officer" görevine getirilirken; Feyza Dereli Fedar, "CMO - Chief Marketing Officer" olarak atandı. Cansu Müftüoğlu, "CFO - Chief Finance Officer" olurken, Taner Anlatıcı ise "CSIO - Chief Strategy and Investment Officer" görevini üstlendi. 2012 yılından bu yana farklı görevlerde Param'a katkı sağlayan Gamze Koçer, yeni dönemde kariyerine "CCSO - Chief Customer Success Officer" olarak devam edecek. Böylelikle Param, öncülük ettiği fintek sektörüne güçlü kadrosuyla yön vermeyi sürdürecek.