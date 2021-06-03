Param, sadakat sistemleri şirketi Momento’ya ortak oldu

Yakın zamanda Eçözüm Bilgi Teknolojileri AŞ’nin çoğunluk hissesini alan Param, sadakat sistemleri şirketi Momento ile ortaklık anlaşması imzaladı.

Güçlü ve sürdürülebilir bir büyümenin her zamana ana hedefleri olduğunu söyleyen Param Kurucusu Emin Can Yılmaz, bu doğrultuda satın almalarla güçlerini artırdıklarını vurguladı. Momento’nun hissedarı olmaktan dolayı mutlu olduklarını belirten Yılmaz, “Faaliyete başladığımız ilk günden bu yana 17 banka, 8 kart markası ve 100’e yakın marka iş birliğiyle 5 milyona yakın kart kullanıcısına ve toplam 20 milyar TL işlem hacmine ulaştık. Daha geniş bir üye iş yeri ağı ve birçok indirim noktasında güç birliği içerisinde olmamızla müşterilerimizi kusursuz ve bolca kazandıran bir kart deneyimi bekliyor. Bugün Momento ile imza attığımız ortaklığımız ParamKart tarafındaki büyümeye önemli katkılar sunacak. Satın alma ile hedefimiz, müşterilerimize en iyi hizmeti sunmanın yanında bu yolda hareket eden, müşterilerimizin ihtiyaçlarına çözüm olan başka markalarla da yollarımızı birleştirmek.” dedi.

“Hizmetlerimizi daha geniş kitlelere ulaştıracağız”

Momento Kurucusu Zeynep Dağlı Kastro ise, 10 yılı aşkın süredir Türkiye’nin önde gelen firmalarına, portal ve ön ödemeli kartlar aracılığıyla dijital ödeme yöntemleri sunarak çalışanlarının, bayilerinin ve distribütörlerinin ödüllendirmesine öncülük ettiklerini söyledi.

Bu süreçte üye iş yeri sayılarını 12 binin üzerine çıkardıklarını bildiren Kastro, yüzlerce şirketin yüz binlerce çalışanına dokunduklarını aktardı.

İş ortaklarının çalışan memnuniyetinde yüzde 93 başarı yakaladıklarını ve firmaların bayi satış performanslarında 2 katlık artışa aracılık ettiklerini belirten Kastro, “Bugün ise güçlü teknik altyapısı, inovasyon hızı ve yenilikçi çözümleri sayesinde sektöründe lider bir marka olan Param ile güçlerimizi birleştirmiş olmaktan dolayı mutluyuz. Bu ortaklık ile Momento ayrıcalıklarını daha fazla kullanıcıya ulaştırırken, Param’ın her geçen gün inovasyon ivmesini artırdığı finansal ürünlerini, değer zincirimizde yer alan tüm paydaşlara sunabilmenin ve gerçek anlamda fark yaratabilmenin heyecanı içindeyiz.” şeklinde konuştu.