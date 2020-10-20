Param’dan dijital banka insha’ya 23.2 milyon TL’lik yatırım

20 Ekim 2020

Hem bireysel hem de kurumsal tarafta elektronik para hesabı, ön ödemeli kart, para transferi, fatura ödeme, sanal POS konularında faaliyet gösteren Param, Albaraka Türk tarafından iki yıl önce Avrupa’da kurulan dijital banka insha’ya 232 milyon TL değerleme üzerinden 23.2 milyon TL yatırım yaptı.

İki yıldır Almanya’da 43 bin üye, 400 binden fazla işlem ve 65 milyon euro’yu geçen hesap hacmi ile faaliyet gösteren dijital banka insha, bu tohum yatırımla Avrupa’da yeni ülkelere açılacak.

"Türkiye’de ilk kez bir FinTech, köklü bir bankanın iştirakine yatırım yapıyor"

Konuyla ilgili açıklama yapan Param kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Emin Can Yılmaz, “insha’nın Avrupa’da sunduğu finansal çözümleri önemsiyor ve iki yıl gibi kısa bir sürede geldiği noktayı çok değerli buluyoruz. insha’nın hayallerine ortak olmaktan dolayı mutlu ve heyecanlıyız. insha’nın koyduğu hedeflere, çizdiği vizyona ve ekibine güveniyoruz. Yaptığımız bu yatırımla hem insha’nın hem de Param’ın Avrupa’daki açılımını daha da hızlandırmak istiyoruz. Öte yandan Türkiye’de ilk kez bir FinTech, köklü bir bankanın iştirakine yatırım yapıyor. Bunu gerçekleştirmek Türkiye FinTech ekosistemi için çok stratejik ve önemli bir gelişme. Bu yatırımın her iki taraf için de önemli getirileri olacağına inanıyorum” dedi

"Param ile insha'nınn gücü daha da artacak"

Albaraka Türk Genel Müdürü Melikşah Utku ise, "İki yıl önce katılım bankacılığı alanında bir ilki gerçekleştirerek Avrupa’da dijital bankacılık hizmeti vermek üzere insha’yı hayata geçirmiştik. Şubesiz ve tamamen dijital bankacılık hizmeti veren iştirakimiz insha bugün bir ilki daha gerçekleştirerek Param gibi güçlü bir FinTech’i yatırımcıları arasına almış oldu. Param ile birlikte insha’nın gücü daha da artacak. Her iki tarafın daha iyi, daha hızlı bir şekilde büyümesini sağlayacak ve tüm ekosisteme katkı sunacaktır” değerlendirmesinde bulundu.