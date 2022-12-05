ParamKart, işlem hacmini yüzde 310, işlem adedini ise yüzde 72 artırdı

Finansal teknoloji sektörünün lider kuruluşlarından Param, sunduğu avantajlar ve çözümlerle iyi bir alışveriş deneyimini yaşatmayı amaçlayan ParamKart ürünüyle, kasım ayı boyunca süren kampanya günlerinde fark yarattı. Birçok markada nakit iade avantajıyla harcarken kazandıran ParamKart, kullanıcıların kasım ayında alışveriş keyfini ikiye katladı.

En fazla harcama yapılan sektörler

Açıklanan verilerde, büyüme oranlarıyla birlikte kullanıcıların ParamKart ile en fazla harcama yaptığı sektörlere de yer verildi. Buna göre kasım ayında ParamKart ile en fazla harcama Bakkallar ve Süpermarketler sektöründe yapıldı. Harcamanın en çok olduğu sektörler arasında Servis İstasyonları, Yemek Yerleri ve Restoranlar, Çeşitli Yiyecek Mağazaları ve Fast Food Mağazaları yer aldı. ParamKart ile en fazla işlem adedi de yine aynı sektörlerde yapıldı.

ParamKart ile en çok alışveriş yapılan illerin başında İstanbul geldi. Alışveriş şampiyonu İstanbul’u sırasıyla; Ankara, Bursa, Kocaeli ve İzmir illeri takip etti.

Kullanıcılar; seçili sektörlerde “11.11” gününe özel Mor Fırtına kampanyasından, 18-30 Kasım tarihlerinde Nakit İade Günleri’nden, 24-30 Kasım tarihlerinde ise marketlerde geçerli kampanyadan yararlandı.

ParamPOS’un işlem adedi ve hacmi büyüdü

ParamPOS ürününde işlem adedi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 240 artarken, işlem hacmi ise geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında yüzde 313 yükseldi.

ParamPOS ile en fazla harcama yapılan sektörler; Pazaryerleri, Market ve Alışveriş Merkezleri, Eğitim ve Hizmet Sektörü, Elektrik-Elektronik Eşya ve Bilgisayar olurken, en çok satış gerçekleştirilen ilk beş kategori de aynı şekilde sıralandı.

Türkiye’nin her yerinde alışveriş yoğunluğunun yaşandığı kasım ayında en çok işlem cuma günleri yapılırken, en çok işlem yapılan saat 14.00 olarak kaydedildi. Harcamaların yüzde 75’i tek çekim, yüzde 25’i ise taksitli olarak gerçekleşti.

"Yaptığımız kampanyalar ve marka iş birlikleriyle kullanıcılarımızın her zaman yanında olmaya çalışıyoruz”

Param CEO’su Emin Can Yılmaz, ParamKart ve ParamPOS ile kasım ayı kampanyalarında elde edilen büyümeyi şöyle değerlendirdi: “Tüm dünyada ve ülkemizde sabırsızlıkla beklenen, kullanıcılara avantajlar sunan kasım ayı kampanyaları büyük bir trend haline geldi. Özellikle e-ticaret sektörünün hareketlendiği, tüketici alışkanlıklarının değiştiği bu dönemde, alışveriş işlemleri de zirveye çıkıyor. ParamKart ve ParamPOS gibi yenilikçi ürünlerimizle yaptığımız kampanyalar ve marka iş birlikleriyle kullanıcılarımızın her zaman yanında olmaya çalışıyoruz. Motto olarak belirlediğimiz ‘Paradan Fazlası’nı sunabilmek amacıyla, kasım ayı dönemine bu yıl da çok iyi hazırlandık. Kullanıcılarımızın yüzünü güldürmeyi amaçladığımız kampanyalarımızla, ürünlerimizin performansını, geçen senenin aynı dönemine göre önemli oranda artırdık.”

Bu gibi dönemlerin ekonomiye canlılık getirdiğini ifade eden Emin Can Yılmaz, Param’ın kullanıcıların hayatını kolaylaştıracak uygulama ve hizmetler sunmaya devam edeceğini sözlerine ekledi.