Paranın patronlarının büyük ikilemi

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz belirleme konseyinin kıdemli bir üyesi, sıkılaştırma döngüsünün yarısının henüz geçtiğine ve yüksek enflasyonu kontrol altına almak için ECB’nin uzun bir oyun için orada olması gerektiğine inanıyor.

Büyüme mi enflasyonla mücadele mi?

On yıldan fazla süren agresif gevşemenin ardından 2022, önde gelen birçok merkez bankasının yükselen fiyatlara tepki olarak faizleri artırmaya başladığı yıl oldu. Avrupa Merkez Bankası borçlanma maliyetlerini 2,5 puan artırdı ve gösterge mevduat faizini yüzde 2'de bırakarak yılı üst üste dördüncü artışla kapattı.

Enflasyon hedefin 5 katını geçti

Hollanda Merkez Bankası Başkanı ve yönetim konseyinin daha şahin faiz belirleyicilerinden biri olan Klaas Knot, Financial Times'a verdiği demeçte, şu andan Temmuz 2023'e kadar beş para politika toplantısı ile ECB'nin, borçlanma maliyetleri yaza kadar zirveye ulaşmadan önce önümüzdeki aylarda yarım puanlık artışlarla oldukça iyi bir sıkılaştırma hızı elde edeceğini söyledi.

Enflasyon rekor seviyelerde

Euro Bölgesi'nde tüketici fiyatları enflasyonu ekim ayında yüzde 10.6 ile rekor seviyeye ulaşarak ECB'nin yüzde 2'lik hedefinin beş katından fazla bir artış gösterdi. Hollanda'da ise enflasyon daha da yükselerek Eylül ayında yüzde 17.1'e ulaştı.

Merkezin patronları ikilemde

Ancak Avrupa bloğundaki büyümenin durma noktasına gelmesi, merkez bankacılarını enflasyonla mücadele ile yavaşlamayı daha da kötüleştirmek arasında hassas bir denge kurmak zorunda bırakıyor.

Hollanda Merkez Bankası Başkanı Klaas Knot, "Çok az şey yapmamız riski hala daha büyük bir risk" Henüz ikinci yarının başındayız. Para politikasını ne zaman yeterince sıkılaştırdığına karar vermek önümüzdeki yıl ECB için en büyük zorluk olacaktır.” dedi.

Knot, yönetim konseyinin en uzun süre görev yapan üyesi ve merkez bankasının 2011'deki bir önceki faiz artırım turunun bir parçası olan tek Euro bölgesi faiz belirleyicisi - blokun sadece birkaç ay sonra bir devlet borcu krizine girmesinin ardından geniş çapta eleştirilen hareketler.

Knot, finansal istikrar risklerinin artık radar ekranımızda çok daha net olduğunu söyledi. Temmuz ayında faiz artırımına başlamadan önce ECB'nin yeni bir kargaşa riskine karşı yeni bir tahvil alım aracı oluşturmasının tesadüf olmadığını sözlerine ekledi.