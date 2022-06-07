Pardus Girişim, 9-10 Haziran'da talep toplayacak

Pardus Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ'nin halka arzında 9-10 Haziran tarihlerinde talep toplanacak. Şirket sermayesinin 141 milyon TL'den 196 milyon TL'ye bedelli artırımı sırasında oluşna 55 milyon TL pay halka arz edilecek.

Toplanan kesin talebin satışa sunulan pay miktarından fazla olması halinde mevcut ortaklardan Güler Yatırım Holding AŞ’ye ait olan 5,5 milyon TL nominal değerli 5,5 milyon adet pay ile Murat Güler’e ait olan 5,5 milyon TL nominal değerli 5,5 milyon adet pay olmak üzere, toplam 11 milyon TL nominal değerli 11 milyon adet B grubu pay halka arz edilecek.

Ek satışın gerçekleşmesi durumunda 66 milyon TL payın halka arzı gerçekleşmiş olacak.

1 TL nominal değerli paylar 2,29 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak.