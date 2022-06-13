Pardus'un halka arz büyüklüğü 151,1 milyon TL oldu
Pardus Girişim Sermayesi'nin halka arz büyüklüğü 151,1 milyon TL oldu.
Foreks
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Pardus Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. halka arzında hisse başına 2,29 TL’den gerçekleşirken, halka arz büyüklüğü 151,1 milyon TL oldu.
Halka arza aracılık yapan A1 Capital Yatırım Menkul Değerler tarafından KAP’a yapılan açıklamaya göre, halka arz edilen hisselerin yüzde 99,8’i yurt içi bireysel, yüzde 0,01’i yurt içi kurumsal yatırımcı, yüzde 0,16’sı da yurt dışı bireysel yatırımcıya dağıtıldı.