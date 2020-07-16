'Parite 1,15 rotasında'

16 Temmuz 2020

HİLAL SARI

ABD-Çin gerilimi ve COVID-19 pandemisinin özellikle ABD'de hala kontrol altına alınamamış olması küresel piyasalarda yatırımcıların risk iştahını yeniden törpülemeye başlarken, Avrupa Birliği'nde ABD ve Birleşik Krallık'tan daha hızlı bir toparlanma olacağına dair beklentiler Euro'yu dolar karşısında dört ayın en yüksek düzeyine çıkardı. Dün 1,1448 ile dört ayın en yüksek düzeyini gören euro/dolar paritesi TSİ 14:30 itibariyle yüzde 0,35 yükselişle 1,1440 düzeyinden işlem gördü. ING paritenin iyileşme fonundan gelecek olumlu haberlerle bu yaz 1,15 düzeyini de kırabileceğini öngörüyor. Banka yıl sonuna ise paritenin 1,20 düzeyine geleceğini öngörüyor.

Paritenin gözü AB zirvesinde

Avrupa'da cuma günü liderlerin görüşeceği YeniNesilAB paketi paritenin en yakından izleyeceği gelişmelerden. Citibank iyileşme paketine ilişkin herhangi bir uzlaşmazlığın kısa süreli olacağını belirterek gelecek haftalarda paritenin yukarı yönde hareket etmesini bekliyor. Banka analistlerince güvercin bir ECB'nin de pariteyi desteklemesi bekleniyor.

Singapur merkezli OCBC Bank dolarda aşağı yönlü Euro'da yukarı yönlü hareket bekliyor. Banka haftasonu pakete ilişkin olumlu bir gelişmeyle paritenin 1,15'i gelecek hafta bile kırabileceğini öngörüyor.

Japonya'nın en büyük bankası MUFG da “İyileşme görünümü Euro Bölgesi'nde Birleşik Krallık ve ABD'ye göre daha olumlu. Bu da Euro'ya olan talebi güçlendirecek. Bu yılın zirvesi 1,1495 tekrar ufukta göründü” diyor.

KBC bank ise 1,1422 direncinin test edildiğini ve bu yılın zirvesi olan 1,1495'e doğru hareket için AB zirvesinden olumlu bir sonuç çıkması gerektiğini belirtiyor.

Fransa: Anlaşma bu hafta mümkün

Fransa Cumhurbaşkanlığı ofisinden dün yapılan açıklamada 750 milyar Euro'luk YeniNesilAB iyileşme paketinde bu hafta bir uzlaşıya varılmasının mümkün olduğunu söyledi. Açıklamada Fransa'nın paketten yaklaşık 40 milyar Euro pay alabileceği belirtildi. İtalya Başbakanı Giuseppe Conte liderlerin Temmuz sonuna kadar iyileşme paketinde uzlaşmasının ‘hayati öneme sahip olduğunu' belirtiyor. Brüksel'deki zirve 17-18 Temmuz tarihlerinde gerçekleşecek. Uzlaşılacak en önemli konu ise paketin hibe veya kredi ağırlıklı dağıtılması.

ABD-Çin gerilimi altını 1.800 doların üzerinde tutuyor



ABD Başkanı Donald Trump'ın Hong Kong'un dış ticaretteki özel statüsünü kaldıran başkanlık kararını imzalaması ve Çin'le 'ikinci faz' anlaşmanın kapısını kapatması altını 1.800 doların üzerinde tutarken, Çin borsalarında yüzde 2'ye yakın düşüşlere neden oldu. OANDA Kıdemli Piyasa Analisti Jeffrey Halley "Altına olan talep sağlam görünüyor. Yatırımcılar özellikle Kaliforniya'da tecrit önlemlerine dönüş sonrası COVID-19 risklerini hedge ediyor” değerlendirmesini yapıyor. ABD Merkez Bankası (Fed) yetkilileri de ABD ekonomisinin pandemiden daha uzun bir sürede iyileşeceği uyarısını yaparak birçok eyalette yeniden açılma sürecinin durdurulmasına neden olan vaka artışlarının devam etmesi durumunda ekonomik sonuçların daha da ağır olacağı konusunda uyardı. Reuters teknik analisti ise altında 1.834 dolar/ons düzeyi hedefinin korunduğunu belirtiyor.

Dolar iyi haber gördü mü düşüyor



Dolar ise hem Euro'nun güçlenmesi hem de ABD'li ilaç şirketi Moderna'nın deneysel COVID-19 aşısına ilişkin çalışmalarından gelen olumlu haberlerle bir ayın en düşük düzeyine geriledi ve uzmanlara göre dolardaki zayıflık devam edecek. Dolar endeksi 95,84 düzeyine kadar gerileyerek dün bir ayın en düşüğüne geriledi. ABD'de önceki gün açıklanan ve beklentilerin üzerinde yüzde 0,6 gelen TÜFE de deflasyon endişelerini azaltarak doları geriletti. Ancak ABD-Çin gerilimi ve COVID-19'a ilişkin endişelerin tekrar yükselmesi dolardaki düşüşü de sınırlayabilecek gelişmeler. New England Journal of Medicine'de yer alan klinik çalışma sonuçlarına göre aday aşı ile 45 deneğin tamamında COVID-19'a karşı antikor geliştirilebildi.



30 milyar dolar karşılık 'endişe sinyali'



ABD'nin üç büyük bankası JPMorgan Chase, Citigroup ve Wells Fargo mevcut ve gelecek dönem kredileri için toplam 28 milyar dolar karşılık ayırdı. Goldman Sachs'ın dün açıkladığı 1,59 milyar dolar karşılıkla dört ABD bankasının gelecek dönemde kredilerde yaşanabilecek kayıplar için ayırdığı karşılıklar 30 milyar dolara dayandı. JPMorgan'ın kazancı kredi zararı nedeniyle yüzde 51 düşüşle 4,7 milyar dolara gerilerken, Citigroup'ta kazanç yüzde 73 düşüşle 1,3 milyar dolara geriledi. 10,5 milyar dolar kredi kayıpları için kenara ayıran JPMorgan gelecek dönemin belirsizliğine dikkat çekerek “Bu normal bir resesyon değil. En kötü senaryoya hazırlanıyoruz” dedi. Daha küçük bir yatırım bankası olan Wells Fargo ise küresel finansal krizden bu yana ilk kez zarar yazdı ve geçen yıl aynı dönemde 6,5 milyar dolar kar açıklamışken, şirketin ilk mali çeyreğinde 2,4 milyar dolar zarar açıkladı. İlk çeyrek temettüsünü ise 0,51 dolardan 0,10 dolara düşürdü. OANDA'dan analist Halley, Wall Street endekslerinde yükseliş sürse de bankaların rekor düzeydeki kredi karşılıkları ve Fed'in uyarılarının boğa yatırımcıları endişelendirdiğini belirtiyor.