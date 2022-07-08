Paritede eşitlik an meselesi

Euro/Dolar paritesinde aşağı yönlü seyir devam ediyor.

Haftanın son işlem gününde ABD’den gelecek istihdam verisinin ABD Merkez Bankası’na (Fed) bir sonraki toplantıda 75 bps faiz artırımı için yeşil ışık yakacak kadar güçlü geleceği beklentisi, pariteyi eşitliğe dayandırdı. Dolar endeksi veri öncesi 107,786 ile 20 yılın yeni zirvesini görürken, Euro/dolar 1,01’in de altında 1,007 düzeyine kadar indi.

Euro Bölgesi’nin enerji ve gıda fiyatlarına bağlı hızla yükselen enflasyonu ve Rus doğalgazının kesilmesi durumunda bir resesyon yaşanabileceği ihtimali Euro’yu baskılamaya devam ediyor. Ancak paritedeki düşüşün en önemli nedeni Avrupa Merkez Bankası’nın parasal sıkılaşma konusunda Fed’den daha yavaş kalacağı beklentisi.

Bayram öncesi son işlem gününde dolar/TL 17,30'un üzerinde işlem görürken, Euro/TL 17,50'nin üzerinde yer alıyor.

ABD tarım dışı istihdam verisi TSİ 15:30'da gelecek.

Ağaoğlu: Güçlü faiz artışı pariteyi uçurumdan alır

Gazeteci Hakan Güldağ ile Ekonomist Ali Ağaoğlu bu haftaki Şans Sohbetleri'nde pariteyi de ele aldı. Euro/Dolar'da 1 seviyesinin test edilebileceğini, ancak teknik sebeplerden dolayı aşağıya yönlü kırılmanın zor olacağını kaydetti. Ağoğlu, "Eminim bu bölgede çok opsiyon vardır. Onları korumak isteyeceklerdir" dedi.

21 Temmuz'daki ECB toplantısına işaret eden Ağaoğlu, "Eğer Avrupa Merkez Bankası faiz artırımına giderse Euro’nun en azından uçurumdan aşağı düşmesini engellerler. Biraz daha hızlı ve güçlü faiz artışı gelirse Euro’da tekrar bir toparlanma olur diye düşünüyorum. 1,0850, 1,09’lara kadar bile sürebilecek bir toparlama. Eğer 1 seviyesi kırılırsa ne olur; 0,9250’ye doğru gider parite. Bu Türkiye açısından, ihracatçımız açısından hiç iyi haber olmaz. Bir de hem miktar olarak talep düşecek hem de aynı miktarı satsanız bile elde edeceğiniz birimi düşece" değerlendirmesini yaptı.