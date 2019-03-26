Parlamento hükümetten yetkilerini aldı

26 Mart 2019

İngiliz parlamentosunun alt kanadı Avam Kamarası, parlamento gündemini belirleme yetkisini bir günlüğüne hükümetten alan teklifi 302'ye karşı 329 oyla kabul etti.

Buna göre, milletvekilleri Çarşamba günü Brexit konusunda farklı senaryoları oylayacaklar. Seçenekler arasında yeni referandum ve Brexit'in iptalinin de bulunması bekleniyor.

Öte yandan hükümetteki Muhafazakar Partinin "hayır" oyu için grup kararı aldığı yetki devri oylamasında "evet" diyen Ortadoğu'dan Sorumlu Devlet Bakanı Alistair Burt, Ekonomi ve Sanayiden Sorumlu Devlet Bakanı Richard Harrington ve Sağlık Bakanı Steve Brine görevlerinden istifa etti.

İngiltere'de teamüllere göre parlamento gündemini belirleme yetkisi hükümetlere ait bulunuyor.

Normal koşullarda önerge ve tekliflerin hükümetler üzerine yasal bağlayıcılığı bulunmuyor. Ancak parlamentonun belli bir senaryo üzerinde uzlaşması halinde bunun Başbakan Theresa May üzerinde baskıyı artıracağı, hatta istifasına neden olabileceği belirtiliyor.

May'in AB ile vardığı Brexit anlaşması parlamentoda 15 Ocak ve 12 Mart'ta yapılan oylamalarda ezici çoğunlukla reddedilmişti.

Kaynak: AA