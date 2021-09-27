PASHA Bank, tarım desteğini 220 milyon liraya çıkardı

PASHA Bank, tarım sektörüne destekte bulunmaya devam ediyor. Son olarak PASHA Bank ve OMG Capital Advisors, Tarfin Tarım A.Ş adına nitelikli yatırımcılara sunulmak üzere ortalama 345 gün vadeli 50 milyon TL tutarında Varlığa Dayalı Menkul Kıymet İhracı (VDMK) gerçekleştirdi.

4 taksit ödemeli olacak şekilde yıllık yüzde 23,50 basit faiz getirisi sunan VDMK, JCR Eurasia tarafından ‘Yüksek Düzeyde Yatırım Yapılabilir’ kategorisinde değerlendirilmiş olup ‘AA-‘ kredi notuna sahip.

VDMK ihraçları yatırım bankaları arasında PASHA Bank’ın öncülüğünde gerçekleşiyor. 2020 yılından itibaren tarıma destekte bulunan PASHA Bank, bugünkü ihraçla beraber 2020 yılından bugüne kadar 220 milyon TL destekte bulunmuş oldu. PASHA Bank, yılsonuna kadar ilave 100 milyon TL daha destekte bulunmayı hedefliyor.

Tarfin, 746 noktada tarım girdileri satışı yapıyor

İhraç tutarının üzerinde gelen bir taleple tamamlanan ihracın yatırımcıları arasında yatırım fonları, emeklilik fonları, sigorta şirketleri, kurumsal hazine departmanları ve nitelikli bireysel yatırımcılar yer aldı. Yaklaşık 4 bin 350 çiftçinin tarımsal girdi ihtiyaçları sermaye piyasalarından fonlandı.

Bu ihraç, hem Tarfin’in daha fazla çiftçiye destek vermesini sağladı hem de VDMK gibi yenilikçi sermaye piyasaları enstrümanlarının reel sektörün finansmanında oynadığı kritik rolü bir kere daha gösterdi.

Tarfin, Türkiye genelinde 75 ildeki 7 bin 395 köyde,746 satış noktasında rekabetçi fiyatlarla ve çiftçilerin nakit akışlarına uygun vade imkânlarıyla uyumlu gübre, tohum, yem ve benzeri tarım girdileri satışı yapıyor.