PASHA Bank Türkiye'de konut kredisi verecek

Leyla İLHAN

Azerbaycanlıların Türkiye’de konuta olan ilgisi Azerbaycan merkezli Pasha Bank’ı harekete geçirdi. 2015 yılından bu yana Türkiye’de faaliyet gösteren banka, Azerbaycanlıların Türkiye’de ev almasını kolaylaştırmak için nisan ayı itibari ile Azerbaycan vatandaşlarına konut kredisi vermeye başlayacak. Kredi Türk Lirası’nın yanı sıra Azerbaycan Manatı, ABD dolar veya Euro olarak da kullandırılabilecek. Banka gelecek dönemlerde Türk vatandaşlarına da kredi vermeyi planlıyor.

Grup çalışanlarıyla başlayacak

Bu yıl Türk bankacılık sektöründe 7’nci yılını dolduran ve kuruldukları ilk günden itibaren uzun vadeli finansman gerektiren projelere ağırlık verdiklerini belirten PASHA Bank Genel Müdür Vekili Hale Yıldırım, “Türkiye ve Azerbaycan’ın iki kardeş ülke olarak, biz iki devlet tek milletiz’. Azerbaycan’ın Türkiye’ye ilgisi yüksek, burası onların da vatanı. Biz de PASHA Bank Türkiye olarak, 2021 yılında Premium Bankacılık birimimizi kurarak bireysel müşterilere yatırım ürünleri sunmaya başladık” dedi.

Kredi ürünlerine iştahlarını da ölçmek için öncelikle kendi grup çalışanları arasında bir anket yaparak Türkiye’ye olan ilgilerini ölçüp, ev almak istedikleri lokasyonları belirlediklerini aktaran Yıldırım, şunları söyledi: “Bu ay yapılacak lansmanın ardından Azerbaycan vatandaşlarına özel konut kredisi vermeye başlayacağız. Müşterilerimiz krediyi Türk Lirası’nın yanı sıra Azerbaycan Manatı, ABD doları veya Euro olarak da kullanma imkanına sahip olacaklar. Konut kredimizi ilk olarak PASHA Grubu çalışanlarımıza, devamında da tüm Azerbaycan vatandaşlarına sunmuş olacağız.” Yıldırım, 2022 yılı için sadece Azerbaycan vatandaşlarını hedefl emekle birlikte önümüzdeki dönemde Türkiye vatandaşlarına da konut kredisi kullandırmayı planladıklarını açıkladı. Bu yıl pilot uygulama yapacaklarını söyleyen Yıldırım, “Sunduğumuz bu üründe mortgage tutarı, satın alınmak istenen gayrimenkulün yüzde 70’i ile sınırlı olacak. Vade; tutar ve döviz cinsine bağlı olarak ortalama 5 yıl olacak” dedi.

Türkiye'de ev fiyatları cazip

Azerbaycan’daki yeni konut fiyatlarının yüksekliğinin, Türkiye’deki ev fiyatlarını kura bağlı olarak Azerbaycanlılar için daha cazip kıldığını aktaran Hale Yıldırım, “Türkiye’ye sık yapılan ziyaretler, Türkiye’ye okumaya gelen üniversite öğrencileri de konut talebini artırıyor. Hem TÜİK’in raporlarında hem de bizim yaptığımız ankette büyük şehirlere rağbet olduğunu gördük. Başta İstanbul olmak üzere Ankara, İzmir, Antalya ve Muğla’ya ilgi çok yüksek. Metrekaresi yüksek daireler ile müstakil evlere ilgi olduğunu söyleyebiliriz” dedi.

2021'de Azerbaycanlılar 1.517 ev aldı

2021 yılında Türkiye’de yabancılara 58 bin 576 adet konut satılırken, bunun 1.517 adedinin Azerbaycan vatandaşları tarafından alındığını söyleyen Hale Yıldırım, “En çok konut satılan ülkeler özelinde bakıldığında da Azerbaycan, 8’inci sırada yer alıyor. 2020 yılında ise konut satış rakamı 1.279 adetti. 2022 yılının ilk 2 ayına baktığımızda yabancılara yapılan satış adedi 8.777 iken bunun 182 adedi Azerbaycanlılara gerçekleştirildi. Geçtiğimiz yılın ilk 2 ayında bu rakam 145’di. Bu da yıla iyi girildiğini gösteriyor. Azerbaycan’ın Türkiye’ye ilgisi yüksek” dedi.