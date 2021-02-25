Pasha Bank’tan tarıma 46 milyon TL destek

Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan arasındaki ticaretin gelişimine katkı sunan, bölgede yatırım yapan işletmelere kaynak ve rehberlik yapan Pasha Bank, dördüncü kez gerçekleştirdiği 46 milyon TL tutarındaki Varlığa Dayalı Menkul Kıymet (VDMK) ihracı ile tarım sektörüne kaynak sağlamaya devam ediyor.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Pasha Bank ve OMG Capital Advisors, Tarfin Tarım AŞ adına nitelikli yatırımcılara sunulmak üzere ortalama 204 gün vadeli 46 milyon TL tutarında Varlığa Dayalı Menkul Kıymet (VDMK) ihracı gerçekleştirdi. 3 taksit ödemeli olacak şekilde yıllık yüzde 20,50 basit faiz getirisi sunan VDMK, JCR Eurasia tarafından “Yüksek Düzeyde Yatırım Yapılabilir” kategorisinde değerlendirilmiş olup "AA-" kredi notuna sahip.

Pandemi sürecine rağmen ihraç tutarının üzerinde gelen bir taleple tamamlanan ihracın yatırımcıları arasında yatırım fonları, emeklilik fonları, sigorta şirketleri, kurumsal hazine departmanları ve nitelikli bireysel yatırımcılar yer aldı.

Yaklaşık 6 bin 300 çiftçinin tarımsal girdi ihtiyaçları sermaye piyasalarından fonlandı. Bu ihraç, bir yandan Tarfin’in daha fazla çiftçiye destek vermesini sağlarken, diğer yandan VDMK gibi sermaye piyasaları enstrümanlarının reel sektörün finansmanında oynadığı kritik rolü bir kere daha gösterdi.

Verilen bilgiye göre Tarfin, Türkiye genelinde 50 ildeki 3 bin 120 köyde üretim yapan 11 bini aşkın çiftçiye 225 satış noktasında rekabetçi fiyatlarla ve çiftçilerin nakit akışlarına uygun vade imkanlarıyla uyumlu gübre, tohum, yem ve benzeri tarım girdileri satışı yapıyor.