Pasha Bank’tan tarıma ilk 10 ayda 500 milyon lira destek

Pasha Bank, sağladığı kaynaklarla tarımı desteklemeye devam ediyor. 2020 yılından beri tarım sektörüne 820 milyon TL’lik Varlığa Dayalı Menkul Kıymet (VDMK) ihracı gerçekleştiren banka, bu yılın ilk 10 ayında tarım için 500 milyon TL’lik destekte bulundu.

Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan arasındaki ticaretin gelişimine katkı sağlamak, bölgede yatırım yapan işletmelere kaynak yaratmak ve rehberlik etmek amacıyla kurulan banka, tarım sektörü için bu yıl içinde 100 milyon TL’lik 5. VDMK ihracını gerçekleştirdi. Tarfin Tarım adına ortalama 245 gün vadeli, yıllık yüzde 38 basit getiri oranıyla gerçekleşen VDMK, tarım sektörü için can suyu niteliği taşıyor. İhraç, aynı zamanda JCR’dan AA- Uzun Vadeli Ulusal Derecelendirme Notuyla da dikkat çekiyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Pasha Bank Genel Müdürü H. Cenk Eynehan, “VDMK ihracıyla 2020 yılından bu yana reel sektörün 1 milyar TL’nin üzerinde finansal kaynağa dolaylı yoldan erişimini sağladık. 2022 Ocak ayından bu yana VDMK ihraçlarımızla toplam 620 milyon TL tutarında finansman kaynağını reel sektöre aktardık. Yılsonuna kadar yaklaşık 500 milyon TL tutarında ek finansman kaynağını reel sektöre aktarmayı planlıyoruz. Tarfin Tarım adına nitelikli yatırımcılara sunduğumuz bu ihraçlarla bugünün ve geleceğin en önemli kalemi olan tarım sektörünü desteklemeye devam edeceğiz.” dedi.