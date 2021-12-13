Pasifik GYO halka arzına 1.8 kat talep

Pasifik GYO’nun halka arzı tamamlandı. Halka arz büyüklüğü 1.1 milyar lira olurken halka arza 1.8 kat talep geldi. KAP’a açıklanan sonuçlara göre şirketin halka arzı için 9-10 Aralık 2021 tarihleri arasında talep toplama işlemleri tamamlandı ve halka arzda toplam 48.428 yatırımcıdan halka arz edilen 67.500.000 TL nominal değerli payların yaklaşık 1,8 katına denk gelen 118.882.670 TL nominal değerli filtrelenmemiş pay talebi geldi.

Halka arzda yurt içi bireysel yatırımcılara tahsis edilen payların 1.4 katı, yurt içi kurumsal yatırımcılara tahsis edilen payların 2.9 katı talep geldi. Dağıtım sırasında tahsisat oranlarında izahnamenin 25.2.3 maddesi kapsamında değişiklik yapılarak yurt içi bireysel yatırımcılar için nihai tahsisat oranı yüzde 40’dan yüzde 55,9’a yükseltildi. Yurt dışı kurumsal yatırımcılara tahsis edilen kısım yüzde 20’den yüzde 4,7’ye azaltıldı, yurt içi kurumsal yatırımcıların nihai tahsisat oranı ise yüzde 40’dan yüzde 39,4’e azaltıldı.

Halka arz edilen payların yüzde 5'inden fazlasını alanlar ise şöyle belirlendi. Pasifik Gayrimenkul Yatırım İnşaat yüzde 7,63 pay alırken, Yeşilyurt Metal Sanayi ve Ticaret de yüzde 6,78 pay sahibi oldu.