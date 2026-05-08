Pasifik Teknoloji (PATEK) yeni anlaşmalarını duyurdu

Borsa İstanbul teknoloji endeksinde işlem gören Pasifik Teknoloji, bağlı ortaklığı Titra Teknoloji üzerinden SAHA EXPO 2026 savunma sanayi fuarında dört farklı kuruluşla masaya oturdu.

KAP platformuna yapılan resmi bildirimle duyurulan bu kapsamlı mutabakatlar, şirketin fabrikasyon üretim sistemlerinden yüksek teknolojili ürün entegrasyonlarına kadar oldukça geniş bir faaliyet alanını kapsadı. Şirketin gelecekteki teknolojik altyapısını ve ürün yelpazesini temelden şekillendirecek olan bu sözleşmelerin içeriğinde tam olarak neler yer aldı?

Motor sistemlerinde yerlileştirme ve teknik planlama adımları

Pasifik Teknoloji iştiraki olan Titra Teknoloji, geliştirdiği sistemlerde kullandığı motorların dışa bağımlılığını azaltmak amacıyla Altaş Motor ve Ege Dinamik firmaları ile mutabakat zaptı imzaladı. KAP üzerinden duyurulan bu anlaşmaların temel amacı, hava platformlarının en kritik bileşeni sayılan motor teknolojilerinin yerlileştirilmesi için gereken teknik iş birliği sürecini hayata geçirmek oldu.

Şirket, motor bileşenlerinin tedarikinde tamamen yerli üreticilerle çalışarak dış pazar risklerinden korunmayı ve uzun vadeli maliyet optimizasyonu sağlamayı amaçladı.

Otomasyon hamlesiyle seri üretim altyapısının güçlendirilmesi

Fabrikasyon aşamasındaki üretim hızını ve operasyonel yeteneklerini artırmak isteyen Pasifik Teknoloji yönetimi, Intecro Robotics ile geniş kapsamlı bir iş birliği sözleşmesini onayladı. İmza altına alınan bu metin doğrultusunda, mevcut üretim tesislerinin modern robotik sistemlerle donatılması ve endüstriyel otomasyon altyapısının baştan aşağı kurgulanması kararlaştırıldı.

Pasifik Teknoloji 2024 yılının ilk çeyreğinde Titra Teknoloji hisselerinin büyük bir bölümünü devralarak sektördeki ağırlığını pekiştirmiş ve hemen ardından stratejik kapasite artırım planlarını devreye sokmuştu. Kurulması hedeflenen bu yeni nesil robotik üretim hatları sayesinde, şirketin giderek artan savunma sanayi siparişlerine çok daha hızlı ve verimli yanıt verebilmesi planlandı.

Ortak ürün geliştirilmesi ve Merküt sistemlerine entegrasyon

Fuarda kamuoyuna duyurulan dördüncü ve son anlaşma ise Zyrone Dynamics ile hayata geçirilen çözüm ortaklığı modeli üzerine inşa edildi. Pasifik Teknoloji bu yeni ortaklık çerçevesinde, yenilikçi donanım ile yazılımlar geliştirerek bütün bu bileşenleri envanterdeki Merküt insansız sistemlerine sorunsuz biçimde entegre etme kararı aldı.