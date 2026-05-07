Pasifik Teknoloji yeni nesil deniz sistemleri için anlaştı

Pasifik Teknoloji denizcilik ve savunma sanayii alanında yeni bir iş birliğine imza attı. Şirket bu kapsamda Özata Tersanesi ile stratejik bir mutabakat muhtırası imzaladı. Anlaşma ile insansız deniz araçları ve otonom sistemler geliştirilmesi hedefleniyor.

Pasifik Teknoloji teknolojik gücünü denize taşıyor

Güçlü altyapı ile sinerji oluşturuluyor

Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınladığı bildirimde şöyle denildi:

"Şirketimiz Pasifik Teknoloji ile Özata Tersanecilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Özata Tersanesi) denizcilik ve savunma sanayii alanında iş birliği imkânlarını değerlendirmek üzere bir Mutabakat Muhtırası imzalanmıştır.

Söz konusu iş birliği; insansız deniz araçları, hibrit platformlar, otonom ve yarı otonom sistemler ile insansız sualtı araçları başta olmak üzere geniş bir teknolojik alanı kapsamaktadır.

Taraflar, bu iş birliği kapsamında; Türkiye'nin savunma sanayii hedefleri doğrultusunda askeri, güvenlik ve sivil kullanım alanlarına yönelik yenilikçi çözümler geliştirilmesi, deniz güvenliği ve kritik tesis koruma sistemlerinin güçlendirilmesi ve uluslararası pazarlarda rekabetçi ürünlerin ortaya konulması için ortak çalışmalar yürütmeyi hedeflemektedir.

Pasifik Teknoloji'nin insansız sistemler, otonomi ve görev yönetim teknolojilerindeki tecrübesi ile Özata Tersanesi'nin deniz platformları tasarımı, üretimi ve entegrasyonu konusundaki güçlü altyapısının birleşmesiyle; yeni nesil deniz sistemleri alanında önemli bir sinerji oluşturulması öngörülmektedir.

Konu hakkındaki gelişmeler yatırımcılarımız ile paylaşılmaya devam edilecektir.

Yatırımcılarımızın ve kamuoyunun bilgisine sunarız."