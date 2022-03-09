Paslanmaz çelik fiyatları geriledi

Çin'de paslanmaz çelik vadeli işlemleri, yüzde 7 artışla açıladıktan sonra, ihtiyatlı yatırımcıların nikel hammaddesinin fiyatında artışın neden ollduğu belirsizliği değerlendirmesiyle gerileme yaşadı.

Shanghai Vadeli İşlemler Borsası'nda Nisan vadeli paslanmaz çelik, erken işlemlerde 24.785 yuan/tona çıktıktan sonra yüzde 4,2 düşerek 20.655 yuan/tona (3.270,11 dolar) geriledi.

Analisler, mevcut paslanmaz çelik fiyatlarının, kendi arz ve talep temellerinden yoksun kaldığını ifade etti. Analistlere göre Londra Metal Borsası'nda nikel çalkantısı sona erdiğinde paslanamz çelik fiyatları makul aralığa dönebilir.

ShFE'de diğer çelik vadeli işlemleri de düştü. İnşaat demiri yüzde 0,6, sıcak haddelenmiş rulo yüzde 1,5 düşerek sırasıyla 4.953 yuan/ton ve 5.158 yuan/tondan işlem gördü.

Dalian Emtia Borsası'nda gösterge demir cevheri yüzde 1,1 düşerek 836 yuan/tona geriledi.