Paslanmaz çelik vadeli işlemleri, 3 haftanın zirvesini gördü

Shanghai Vadeli İşlemler Borsası'nda Mart vadeli paslanmaz çelik kontratı, %2,6 artarak 14.165 yuan/ton (2.193 dolar) ile Aralık ortasından beri en yüksek seviyesini gördü.



Analistler, mevcut spot piyasanın sıkı olduğunu ve üretimde talebin yanı sıra ihracat siparişlerinin iyi gittiğini belirterek, hammadde ferronikel fiyatlarının yüksek olduğuna dikkat çekti.



Pazartesi günü nikel fiyatlarının iki haftanın zirvesine çıktığına işaret eden analistler, Endonezya'da deprem nedeniyle tedarik endişelerinin yaşandığını belirtti.



ShFE'de inşaat demiri %1,5, sıcak haddelenmiş bobin %0,4 düştü. Dalian Emtia Borsası'nda Mayıs vadeli demir cevheri kontratı, %1,4 düşerek 1.016 yuan/tondan işlem gördü.