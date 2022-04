Patronlardan 'kâr korumalı' geri alım: İşte aldıkları hisseler

Takip Et

BİST-100 endeksinin 1143.51 puandan kapandığı 30 Eylül 2021’den bu yana endeks 2504 puana kadar geldi. Yükseliş endeks bazında yüzde 119. 2021 üçüncü çeyrek bilançolarının kapanış tarihine de denk gelen o süreçte endeksin TL bazında da ucuzluğu dillerden düşmüyordu. Birçok analist veya borsacı Türk hisse senetlerinde tarihi bir alım fırsatı olduğunu söyleyerek aslında içinde bulunulan dönemi özetliyordu. Yatırımcı sayısında 2021’in başındaki halka arz fırtınasıyla yaşanan büyük artış durmuştu. Yabancı yatırımcılar ise satmaya devam ediyordu. Türkiye’nin dev şirketlerinin piyasa değerleri ise tabir yerindeyse yerlerde sürünüyordu. İşte bu dönemde özellikle Borsa İstanbul’da hisseleri işlem gören bazı şirketlerin ana hissedarları, büyük yatırımcıları ve yöneticileri ciddi alımlar yaptılar. İngilizce literatürde karşılığı Buyback, Türkçesi ise hisse senedi geri alımı olan bu işlemlerde bazı şirketlerde ciddi alımların gerçekleştiği görüldü.

30 Eylül 2021'den 31 Mart 2022'ye kadar geçen altı ayda yapılan 1000’den fazla alım-satım işlemini tek tek inceledik ve şirketlerinin hisselerine en çok yatırım yapan patron, ana hissedar ve üst düzey yöneticileri, ortalama tahmini alım fiyatlarıyla belirledik.

KEREM TİBUK’UN KÂRLI ALIŞVERİŞİ

Buna göre tartışmasız kendi şirketinin hisselerinden en çok alım yapan isim Net Holding’in patronlarından Kerem Tibuk oldu. Net Holding’in elindeki hisseleri topluca satın alan ve ardından da peyderpey almaya devam eden Kerem Tibuk’un topladığı 152 milyon 899 bin 536 adet hisse için ödediği bedel 885 milyon TL’yi geçti. Yani neredeyse milyarlık hisse alımı. Bu hisseler için hisse başına tahminen ödediği ortalama fiyat ise 5.79 TL oldu. Aynı hisselerin o tarihten bu yana değeri ise (hisse başına 11.11 TL fiyatla) 1.7 milyar TL. Yani patron bir yandan alım yaparak şirketin borsa tahtasına destek çıkarken diğer yandan 814 milyon TL kar elde etti. Bu arada Net Holding’in önceden piyasadan bu hisselerin bir bölümünü 4.24 TL’den 5.79’a kadar fiyatla topladığını, Kerem Tibuk’a hisse satışından sonra halen bu alımlarına da devam ettiğini hatırlatalım.

Benzer bir tabloyu Kızılbük GYO’da da gördük. Sinpaş Yapı’nın elindeki Kızılbük GYO hisselerini borsa dışından hisse başına 15.8 TL’ye alan Sinpaş GYO’nun devraldığı 13.5 milyon hissenin değeri 213.3 milyon TL’den bugün 865 milyon TL’ye çıktı. 15.8 TL’lik fiyatla alımın gerçekleştiği gün borsada Kızılbük GYO’nun hisse fiyatı 26 TL seviyesindeydi. Elbette bu hesaplamaların hepsi alım fiyatı ve miktarı açıklanmış olan işlemler baz alınarak yapıldı. Bir de bunların dışında şirket ortakları olan Çelik ailesinin alım-satım fiyatı belirtmeden Sinpaş GYO’ya yaptığı ve açıkladığı çok daha fazla hisse satışı var. Yani aslında bu rakamları birkaç misliyle çarpmak mümkün.

ENKA İNŞAAT’TA ÜÇ KUŞAĞIN DİKKAT ÇEKİCİ ALIMLARI

Yine dikkat çekici alımlardan biri de Enka İnşaat hisselerinde. Şarık Tara’nın oğlu Mehmet Sinan Tara, 6 aydır neredeyse her gün istikrarlı bir şekilde Enka İnşaat hisse senetlerini almaya devam ediyor. Her fiyattan Enka İnşaat hissesi alan Mehmet Sinan Tara’ya son dönemde çocukları Agah Mehmet Tara ve Şarık Ömer Tara da katılmaya başladı. Yani Enka İnşaat’ta baby boomer’la başlayan hisse alımları dalga dalga önce Y kuşağı ardından da Z kuşağı patronlara yayıldı. Fakat kuşkusuz en hacimli alım Mehmet Sinan Tara’da. Altı ayda Mehmet Sinan Tara’nın her fiyattan topladığı 8 milyon 536 bin 319 adet hissenin ortalama alım maliyeti yaklaşık hisse başına 13.68 TL'ye denk geliyor. Bu hisselerin bugünkü piyasa değeri 133 milyon TL. Yani kağıt üstünde 16 milyon TL’lik kâr söz konusu.

SERRA SABANCI FON ÜZERİNDEN ALIM YAPTI

Kuşkusuz son 6 ayın en karlı alımı İş Bankası tarafından yapıldı. Neredeyse 15 gün içerisinde 2.7506 TL ortalama ile 14 milyon 866 bin 100 adet İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (İŞ GYO) hissesi toplayan İş Bankası bu alımlar için toplam 40 milyon 890 bin TL’ye yakın bir bedel ödedi. Bugüne gelindiğinde ise aynı hisselerin piyasa değeri (bugün satsa), 182 milyon TL. Yani kağıt üzerindeki getiri yüzde 345.

Borsanın yenisi enerji şirketlerinde ise aynı hissedarın dikkat çekici alımları görüldü. Büyük hissedar Yusuf Şenel, istisnasız kendi grubuna ait tüm enerji hisselerinde son altı aydır hisse topluyor. Esenboğa Elektrik’te sahibi olduğu Naturel Enerji, Margün Enerji ve Naturel Enerji’de ise doğrudan kendisi son 6 ayda 158 milyon liralık hisse alımı yaptı. Bu hisselerin bugünkü değeri 193 milyon TL. Yani altı aylık kağıt üstünde kazanç 35 milyon TL.

Sabancı Holding’de gerçekleşen Serra Sabancı alımlarının en ilginç tarafı ise Serra Sabancı’nın bu alımları sahibi olduğu bir serbest özel fon üzerinden yapıyor olması.

PATRON ALIMLARINDA DİKKAT ÇEKENLER

Şimdi gelelim patron alımlarının tabloda yer almayan ama dikkat çeken diğer detaylarına:

Denge Yatırım Holding’in A grubu imtiyazlı payları Veysi Kaynak’tan Ramadan Kumova’ya geçti. Devredilen payların sermayeye oranı yüzde 4.98, A grubu imtiyazlı hisseler içerisindeki oranı yüzde 40.

Borsanın yenilerinden Gezinomi’de dikkat çekici olan portföy yönetim şirketlerinin yoğun alımları.

Özerden Plastik’te borsa dışında A grubu imtiyazlı hisseler borsada işlem gören B grubu hisselerle değiştirilerek Mustafa Karanis’e geçti. A grubu hisseleri verip B grubu hisseleri alan ise Mustafa Nadi Özerden oldu.

İzmir Demir Çelik’te dikkat çeken hisse virman işlemleri: Halil Şahin, Mahmut Nedim Koç’a 40 milyon 849 bin adet, Nuri Şahin’e 5.4 milyon adet, Ahmet Baştuğ’a 1.47 milyon adet hisse virmanladı.

Anadolu Efes’te 12 Kasım 2021 tarihinde ilginç bir işlem gerçekleşti: “Müşteri fesih nedeniyle” ibaresiyle duyurulan işlemin ardından tahtada 7 milyon 142 bin adet hisse azalışı gerçekleşti. İşleme konu olan portföy Genesis Investment Management’a aitti.

Qua Granit’te 11 Kasım 2021 tarihinde borsada işlem görmeyen 48 milyon adet B grubu hisse patron tarafından şirkete satıldı.

Mistral GYO’da ise dikkat çekici işlem: Mistral GYO’nun hisselerine sahip olan Önder Türkkanı, elindeki hisseleri şirket ortaklarına satıp karşılığında aynı miktar ve fiyattan borsada işlem görmeyen A grubu hisse aldı.

Panora GYO’da ise şirketin büyük hissedarı olan eski ATO Başkanı Salih Bezci’nin düzenli olarak yaptığı satışlar sırasında 5.61-6.2 TL fiyat aralığında çok yüklü bir satışın tamamı (8.7 milyon adet hisse) Yalıkavak 2 Gayrimenkul Yatırım ve Geliştirme isimli bir şirket gerçekleşti. Yalıkavak 2, 22 Kasım 2019'da Bahreynli Kübra Ali Mirza, Fawad Hanif ve İssam Abdallah Ali İssa tarafından kurulmuş olan bir şirket.





HİSSE SATAN PATRONLAR KULÜBÜ

Elbette son 6 ayda şirketinin hisselerini her seviyeden toplayan patronlar olduğu gibi bunun tersi aksiyon alan bazı şirketler de var. Başkentgaz’da Torunlar Enerji, Biotrend Çevre ve Enerji’de Doğanlar Yatırım Holding gibi halka arz döneminde taahhüt ettiği için aldığı hisseleri yeniden piyasaya veren şirketleri dışarıda tutarsak Nurol GYO’da Nurol İnşaat ve Nurol Yatırım Bankası’nın düzenli hisse satışları dikkat çekiyor. Vestel Beyaz Eşya’da Vestel Elektronik ve Zorlu Holding’in, Verusatürk GSYO’da Verusa Holding’in, Niğbaş Niğde Beton’da Işıklar Holding’in, Kardemir hisselerinde Yolbulan Ailesi ve şirketlerinin, Işık Plastik’te Erpet Turizm’in hisse satışlarının büyüklüğü 100 milyon TL seviyesinin üstünde. Bu satışlar bazı tahtalarda hisselerin fiyatları üzerinde baskı oluşturabilirken bazılarında yapılan satışı hisse tahtasında dengeyi bozmadan yani fiyatı etkilemeden gerçekleştiği görülüyor.