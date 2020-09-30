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Pay vadeli işlem sözleşmelerinde işlem hacmi rekoru

Pay vadeli işlem sözleşmelerinde, 5 milyar 905 milyon TL işlem hacmiyle rekor seviyeye ulaşıldı.

Pay vadeli işlem sözleşmelerinde işlem hacmi rekoru
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Borsa İstanbul, pay vadeli işlem sözleşmelerinde, günlük işlem hacminde 5 milyar 905 milyon 478 bin 435 TL ile rekor seviyeye ulaşıldığını bildirdi.

Borsa İstanbul Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Pay vadeli işlem sözleşmelerinde 30 Eylül 2020 tarihinde günlük işlem hacmi 5 milyar 905 milyon 478 bin 435 TL rekor seviyeye ulaşmıştır. ifadelerine yer verildi.

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