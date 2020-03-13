Paylarını geri alıyorlar

13 Mart 2020

Şebnem TURHAN

Koronavirüs salgını küresel piyasaları alt üst etmeye devam ediyor. Para piyasalarındaki panik hisse senetlerinin tarihi düşüşler yaşamasına neden oluyor. Bu durumu gören şirketler de daha fazla zarara uğramamak için borsada işlem gören paylarını almaya başladılar. Pazartesi gününden itibaren 4 şirket pay geri alımı yapacağını açıkladı.



Türk Hava Yolları pazartesi günü yaptığı açıklamada küresel ölçekte yaşanan istikrarsızlığın sermaye piyasalarına ve sektöre yansımasının hisse değerleri üzerinde olumsuz etki yarattığını ve Borsa İstanbul’da oluşan fiyat seviyesinin THY’nin faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmadığını belirtti. Açıklamada “Gerek hisse fiyatındaki dalgalanmaların sınırlandırılması, gerekse de ortaklığımız hazine yönetimi dahilinde kendi hisselerimize yatırım yapmak amacıyla Borsa İstanbul’da işlem gören paylarımızın gerek görüldüğü durumlarda geri alımının yapılması amaçlanmaktadır. Geri alınan paylar ortaklık çalışanlarına yönelik pay edindirme planları çerçevesinde de değerlendirilebilecektir” denildi. Sermayesinin yüzde 10’una karşılık gelen pay sayısı kadar 1.5 milyar liralık fon ayıran THY geri alımda alt fiyat sıfır üst fiyat 30 TL olarak belirlendi.



TAV Havalimanları Holding de Borsa İstanbul'daki oluşan hisse değerlerinin şirketin gerçek performansını yansıtmadığını kaydetti. Ve hissenin günlük ağırlıklı ortalama fiyatın son 1 ayda yüzde 20’nin üzerinde değer kaybetmesi üzerine devreye girdi. Toplam azami 200 milyon Türk Lirası kaynak ayırarak ödenmiş şirket sermayesinin yüzde 10’una denk gelen 36 milyon 328 bin 125 adet hisseyi geçmeyecek şekilde geri alıma başlayacağını duyurdu.



Yönetim kurulları toplandı



Verusatürk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı da 12 Mart’taki toplantısından sermaye piyasalarındaki gelişmelerin hisse değeri üzerindeki olumsuz etkiyi azaltmak için geri alıma başlayacağını belirtti. Şirket geri alıma konu edilecek azami pay sayısını 4 milyon adet fon tutarını ise 15 milyon olarak belirledi.



Metemtur Otelcilik ve Turizm İşletmeleri de bugün yaptığı yönetim kurulu toplantısında geri alım kararına vardı. Herhangi bir limit veya fiyat söz konusu olmaksızın şirket paylarının geri alacağını kaydeden şirket ödenmiş sermayesinin yüzde 10’una denk gelen paylar için 1.8 milyon lira fon ayırdı.