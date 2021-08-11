Paylarının yarısını en küçük yatırımcıya ayırdı

Şebnem TURHAN

Birleşim Mühendislik halka arzı için talep toplama bugün başlıyor ve 13 Ağustos’ta tamamlanacak. Birleşim Mühendislik Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Altan, 20 yıl önce şirketi kurarken hedeflerinin 20 yıl içinde halka arza hazır hale gelmek olduğunu dile getirerek halka arzda ise en küçük bireysel yatırımcı için yüzde 50’lik pay ayırdıklarını söyledi. Altan, oransal dağılımla gerçekleşecek halka arzda 1000 lot altı talepler için yüzde 50, 1000 lot üstü talepler için yüzde 30 olmak üzere halka arzın yüzde 80’inin bireysel yatırımcıya dağıtılacağını vurguladı. Altan, böylelikle en küçük yatırımcının istediği miktarda alım yapmasını sağlamak istediklerine dikkat çekti.

Birleşim Mühendislik halka arzı 11-13 Ağustos’ta gerçekleşecek. 33.000.000 adet B Grubu pay halka arz ediliyor. Halka arz pay bedeli 9.10 TL olarak belirlendi. Bu payın 22.000.000 adedi sermaye artışından, 11.000.000 adedi de Mesut Altan ve ortağım İdris Çakır’ın paylarından yapılacak satıştan oluşacak. Halka arz tamamlandığında, Birleşim Mühendislik’in sermayesi 102.000.000 TL’ye çıkacak ve yüzde 32,35’i halka açık hale gelecek. Ek satış için ise yine Altan ve ortağı Çakır’a ait B Grubu paydan satış yapılacak.

İlk kurulduğu gün halka arzı hedefledi

Ağustos ayı zamanlama olarak borsacıların pek sevmediği bir dönem de olsa sakin bir dönemde halka arz yapmayı tercih ettiklerini dile getiren Altan, mühendislik senkronlu yatırımcılara heves ettiklerini ve Türkiye’deki ilk halka arz olan mekanik taahhüt firması olduklarını ifade etti.

Altan, kuruldukları ilk günden bu yana halka arz hedefini belirlediklerini söyleyerek şöyle devam etti: “Hayali bile büyük kuracaksın ki ulaştığın yer doğru olsun. 2002 yılında ilk personel alımında herkese 20 yıl içinde şirketi borsaya açacağımızı söylüyorduk. 20 yıl sonra böyle bir kurumsal yapıya ulaşana kadar her işe alımda biz bu hedefimizden bahsettik. En büyük arzumuz, niyetimiz iki ortaktan binlerce yüzbinlerce ortağa dönüştürmek. Birbirimize olan sorumluluğu daha büyük alana yayabilmek. Halka arz normal şirket sahibinden toplumsal sorumluluğa itiyor patronları Yatırımcının size verdiği yetkiyi en iyi şekilde kullanmanız lazım. Ben bu şirketi benden sonraki kuşaklara bırakacağıma yatırımcının sorumluluğuna bırakacağım.”

6 yıldır bağımsız denetime tabi

2 ortak tarafından yönetilen şirketin 2011 yılı itibariyle kurumsallık için en büyük adımlarından birini attığını belirten Altan, “Şu anki yönetim kurulu üyemiz olan genel müdürümüzü işe aldık kurumsal aşamadaki ilk adımı 2011 Haziran’da attık. Genel müdür ile şirketin nasıl yönetileceğini test ettik. Ve 10 yıllık sürecin sonunda genel müdürümüze tüm yetki ve sorumlulukları kullandırarak patronlara bağlı olmayan kurguyla 2021 yılına kadar geldik. Aslında 2015-2016 yıllarında halka arz için planlarımızı yaptık ama ötelemek zorunda kaldık. Son dönemde sağlık sektöründeki inanılmaz büyüme ve bizim de sağlık sektöründe önde gelen şirket olmamızdan dolayı firmamız da belli bir büyüklüğe geldiği için daha iyi yönetme kararını verdik. Ve bu yıl çalışmaları yaptık. Zaten şirketimiz 6 yıldan fazladır bağımsız denetime tabi. Halka arz sürecine geçmemiz çok sıkıntılı olmadı” diye konuştu.

Altan Birleşim Mühendislik’in uluslararası bir şirket gibi yönetildiğini kaydederek her zaman sektörünün en iyileriyle çalışmaya da büyük özen gösterdiklerini belirtti.

Devam eden 600 milyon liralık iş var

Mesut Altan, Birleşim Mühendislik’in 2020 yılını 568 milyon lira ciro ile tamamladığını, 2021 yılında ilk çeyrekte 140 milyon lira hasılat elde ettiklerini kaydederek, “Devam eden 600 milyon liradan fazla işimiz 16 tane şantiyede devam ediyor. Yani bugün itibariyle hiç iş almasak 600 milyon liralık işimiz var. Ciro olarak geçen yılın üzerine çıkacağız. Pandemi döneminde bile çalıştık. İki sahra hastanesini biz tamamladık. Sürdürülebilir büyüme kaygımız yok. Oldukça geniş bir sektöre hizmet veriyoruz. Yani içinden su hava gaz elektrik geçen her şeyin içinde biz varız” dedi.

Yeni hedef enerji şirketine uluslararası halka arz

Altan, Birleşim Mühendislik’in halka arzıyla 20 yıllık hedeflerine ulaşsalar da kendilerine yeni ve daha büyük bir hedef belirlemiş durumda olduklarını söyledi. Birleşim Mühendislik'in yanı sıra Türkiye'nin güneş enerjisi lisansının yüzde 10'unu oluşturan iki tane güneş enerjisi santrallarının bulunduğunu belirten Altan, hedeflerinin enerji şirketlerinin uluslararası borsada işlem gören bir halka arzını gerçekleştirmek olduğunu vurguladı. Altan, “Yurtdışındaki değişik ülkelere açmak istiyoruz enerji şirketini. Yeşil sertifika önemli hale geldi. Bu enerji şirketimizi Avrupa, Amerika ve Londra borsasında işlem gören şirket haline getirmek yeni 20 yıllık planımız” dedi.

Halka arz geliriyle şirket satın alacak

Mesut Altan, halka arz gelirinin yüzde 40’ı ile yüzde 19-20 olan faizi olan borçlanma maliyetini düşürmek için finansman kapaması yapacaklarını dile getirerek şunları söyledi: “Yüzde 30’u ile inogrganik büyüme yapacağız. Bizi bir basamak ileriye götürecek stratejik satın alma ile şirketimizi güçlendirmeyi düşünüyoruz. Biz 2013 yılında 1978 kuruluşlu Erde Mühendislik’in yüzde 100’ünü satın aldık. Bir artı birin 3 edeceğini bildiğimiz için stratejik şirket satın almalarında kullanacağız. Kalan yüzde 25-30’luk kısmı işletme sermayesi olarak kullanacağız. İşler büyüdükçe şirketlerin işletme sermayesi ihtiyacı artıyor. Yani halka arz gelirinin yüzde 70-75’i şirkete girmiş oluyor.”