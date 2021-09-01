Paynet ve Mastercard anında dijital kredi dönemini başlattı

Türkiye'de KOBİ'ler başta olmak üzere şirketlerin finansal ihtiyaçlarına dijital çözümler sunma amacıyla ürünler geliştiren Paynet, Masterpass ile işbirliğine gitti ve anında dijital kredi ürünü hayata geçirildi. Hizmet kapsamında tüketicilere anlaşmalı bankalar üzerinden anında dijital kredi imkanı sunuluyor. Sadece birkaç saniye içinde ödeme imkanına kavuşan tüketiciler, alışverişlerini kesintisiz olarak tamamlamanın ayrıcalığını yaşıyor.

Masterpass’in teknik servis sağladığı Anında Dijital Kredi, tüketicinin kredi kartı limitini kullanmak istemediğinde veya kart limitlerinin yetersiz kaldığı anlarda devreye giriyor. Bu gibi durumlarda anlaşmalı bankalarla çalışan tüketiciler, online olarak kredi başvurusunda bulunup ödeme işlemini mağazada ya da uzaktan anlık olarak gerçekleştirebiliyor. Tüketicilerin, hiçbir şekilde bankaya gitmesine gerek kalmaması ya da ıslak imzalı sözleşmeye gerek duymadan elektronik ortamda sözleşme imzalayabilmesi Masterpass Anında Dijital Kredi çözümünün önemli bir avantajı olarak karşımıza çıkıyor.

"Alışverişlerde ödeme süreçlerine yeni bir boyut katıyoruz"

Paynet CEO’su Serkan Çelik, ödeme sistemleri sektöründe, nakit akışının dijitalleştirilmesi alanında uzmanlaşmış bir finansal teknoloji şirketi olan Paynet’in alışveriş yolculuğunda ödeme sürecine yepyeni bir boyut kattığını vurguladı. Kartlı ödemeler sırasında müşterilerin sıklıkla limit sorunu yaşadıklarını ya da kredi kartı limitlerinin tamamını alışverişte kullanmaktan kaçındıklarını gözlemlediklerini belirten Çelik, bu nedenle yurt dışında başarıyla uygulanan hızlı kredi uygulamasını Türkiye pazarında da hayata geçirdiklerini söyledi.

Çelik, “Ağırlıklı olarak B2B2C pazarında faaliyet gösterdiğimiz için sepet ortalamamız sektör ortalamasının çok üzerinde. Bu durum alışveriş esnasında kart limitlerinin yetersiz kalması veya son tüketicinin limitini bu alışverişlerle doldurmak istememesi gibi sonuçlar doğuruyor. Biz de Paynet üye işyerlerimizin satışlarının kendi müşterilerinin kart limiti sıkışıklığı sebebi ile aksamaması ve sonuçta satış hacimlerinin artmasına yönelik yeni çözüm arayışlarına girdik. Kredi ürünü üzerinde çalışma yaptık ve sonuçta Mastercard iş birliğiyle Anında Dijital Kredi’yi geliştirdik. Paynet olarak kredi seçeneklerini kendi ekranlarımız üzerinden listeleyerek, tüketiciye bu ekranlardan seçtikleri krediyle alışverişlerini kesintisiz tamamlama ayrıcalığını sunuyoruz, işletmelerin de enerjilerini tahsilatlarına değil büyümelerine odaklamalarını sağlıyoruz” dedi.

"Açık bankacılık ekosisteminin gelişimine ön ayak olacak"

Mastercard Türkiye ve Azerbaycan Genel Müdürü Yiğit Çağlayan da Anında Dijital Kredi hizmeti için şunları söyledi: “Mastercard olarak ödeme sistemlerindeki dijitalleşmenin yaygınlaşmasını çok önemsiyoruz. Ticari ödemeler segmenti de bu dönüşümün en önemli paydaşlarından. Türkiye’de 3 bini aşkın iş yerinde tüketicilerle buluşan çözümlerimiz, her geçen gün artarak kurumsal ödemeler alanında da ticari işletmelerin ihtiyaçlarını karşılıyor. Açık bankacılık ekosisteminin gelişimine ön ayak olacak bu tarz öncü servislerimiz ve hizmetlerimizle kullanıcıların finansal verilerini kendilerinin kontrolüne bırakıyoruz. Paynet ile gerçekleştirdiğimiz Anında Dijital Kredi hizmeti de bu misyonumuzla uyumlu olarak finansal teknolojiler pazarının derinleşmesi ve yaygınlaşmasında önemli bir rol oynarken, ekosistemdeki müşteri iş yerleri ile tüketiciler arasındaki güven ve müşteri deneyimini optimize ederek dijital ekonomiye katma değer sağlayacak. Türkiye’de açık bankacılık alanında sunduğumuz çözümlere yenilerini ekleyerek bu alanda liderlik ettiğimiz çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.