24-25 Kasım tarihlerinde talep toplama sürecini tamamlayan PC İletişim’in halka arzına 178.514 yatırımcı katılırken; arza 4,1 kat talep geldi.

Global Menkul Değerler liderliğinde halka arz olan Türkiye’nin en büyük reklam şirketlerinden PC İletişim talep toplama sürecini tamamladı. PC İletişim’in halka arzına katılan kişi sayısı 178.514 olurken, 47,4 milyon lotluk talep geldi. Buna göre PC İletişim’in halka arzına 4,1 kat talep geldi.

Şirket sermayesinin 35,05 milyon TL'den 45,0 milyon TL'ye artırımı sırasında oluşan 9,95 milyon TL pay ile mevcut ortaklardan Banun Erkıran Çıtak’a ait 1 milyon 540 bin 659 TL nominal değerli B grubu paylar olmak üzere toplam 11 milyon 490 bin 659 TL paylar halka arz edildi.

1 TL nominal değerli paylar 9,50 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunuldu.

190’dan fazla markaya hizmet veriyor



Medya Ajansı PC İletişim ve Maya Medya, Dijital Medya Planlama ve Satın Alma ve Arama Motorları Optimizasyon Ajansı UP İletişim, İçerik ve Etkinlik Ajansı BL İletişim ve Radyo Ajansı SM Medya olarak uzmanlıkları doğrultusunda reklamcılık ve medya planlama ile satın alma alanları ve farklı birçok alanda hizmet veriyor. Yıllar içinde hizmet anlayışıyla sürekli büyüyen PC İletişim 30.06.2021 tarihi itibarıyla farklı sektörlerden 190’dan fazla markaya hizmet veriyor. Hizmet verilen markalar ile uzun süreli ilişkiler kuruluyor.

Yüzde 25,53’ünü halka arz eden PC İletişim 6 ay boyunca bedelli sermaye artırımı yapmayacağını, şirketin ortakları ise 6 ay boyunca Borsa'da pay satışı yapmayacağını taahhüt etti. Şirket ortakları ayrıca 1 yıl boyunca halka arz fiyatının altında satış yapmayacaklar. Payların Borsa’da işlem görmeye başlamasından itibaren 10 iş günü fiyat istikrarı planlanıyor. Şirket’in ana ortağı İlbak Holding, fiyat istikrarı işlemleri için 10 milyon TL fon ayıracak.