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Pegasus en az 300 milyon dolar eurobond ihracına çıkıyor

Pegasus getiri beklentisi yüzde 9.25-9.5 aralığında en az 300 milyon dolar tutarında eurobond ihracına çıkıyor.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Pegasus dolar cinsi en az 300 milyon dolar tutarında eurobond ihracına çıkarken ihraçta ilk getiri beklentisi yüzde 9.25-9.5 aralığı olarak belirlendi.

Refinitiv servislerinden IFR'da yer alan ve bankacılık kaynaklarına dayandırılan habere göre, ihraçta vade ilk 3 yılı geri çağırma opsiyonu olmayan 5 yıl (5NC3) olarak belirlendi.

İhracın fiyatlamasının bugün tamamlanması bekleniyor. İhracı BofA Securities, Goldman Sachs International yönetiyor.