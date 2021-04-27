Pegasus en az 300 milyon dolar eurobond ihracına çıkıyor

Pegasus dolar cinsi en az 300 milyon dolar tutarında eurobond ihracına çıkarken ihraçta ilk getiri beklentisi yüzde 9.25-9.5 aralığı olarak belirlendi.

Refinitiv servislerinden IFR'da yer alan ve bankacılık kaynaklarına dayandırılan habere göre, ihraçta vade ilk 3 yılı geri çağırma opsiyonu olmayan 5 yıl (5NC3) olarak belirlendi.

İhracın fiyatlamasının bugün tamamlanması bekleniyor. İhracı BofA Securities, Goldman Sachs International yönetiyor.