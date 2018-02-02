ÜYE OL GİRİŞ e-DÜNYA
14 °C

Pegasus, hedef ve beklentilerini açıkladı

Pegasus, 2018 yılında yolcu sayısında yüzde 11-13 artış bekliyor.

Pegasus, hedef ve beklentilerini açıkladı
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten A+ A-

Pegasus, 2018 yılına ilişkin hedef ve beklentileriyle ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirimde bulundu.

Pegasus, bu yıl kapasite artışını yüzde 11-13 olarak beklerken, iç hatlar doluluk oranında yatay seyir, dış hatlar doluluk oranında ise yıllık bazda 1-2 puan artış bekliyor.

Hava yolu şirketi, iç hat birim gelirinde yıllık bazda 5-6 TL artış beklerken, dış hat birim gelirinde yıllık bazda 1-2 euro daralma bekliyor.

Pegasus, 2018'de FAVKÖK marjını ise yüzde 22,5 - 23,5 olarak bekliyor.

pegasus beklentielr pegasus hedefler 2018

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız. Daha önce üye olmadıysanız lütfen üye olunuz.
Giriş Yap Üye Ol!

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.