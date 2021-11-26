Pegasus iştiraki Hitit Bilgisayar, halka arz için başvurdu
Pegasus'un iştiraki Hitit Bilgisayar halka arz için başvurduğunu duyurdu.
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Pegasus'un iştiraki Hitit Bilgisayar halka arz için Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvuru yapıldığını açıkladı.
Pegasus tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada yüzde 50 iştirak payına sahip olunan Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş. paylarının halka arzına ilişkin taslak izahname onayı için Perşembe günü Sermaye Piyasası Kurulu nezdinde başvuru gerçekleştirildiği ifade edildi.
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