  1. Dünya Gazetesi
  2. Finans
  3. Pegasus iştiraki Hitit Bilgisayar, halka arz için başvurdu
Takip Et

Pegasus iştiraki Hitit Bilgisayar, halka arz için başvurdu

Pegasus'un iştiraki Hitit Bilgisayar halka arz için başvurduğunu duyurdu.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Pegasus'un iştiraki Hitit Bilgisayar halka arz için Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvuru yapıldığını açıkladı.

Pegasus tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada yüzde 50 iştirak payına sahip olunan Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş. paylarının halka arzına ilişkin taslak izahname onayı için Perşembe günü Sermaye Piyasası Kurulu nezdinde başvuru gerçekleştirildiği ifade edildi.

Etiketler
HALKA ARZLAR