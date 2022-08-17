Pegasus'tan 2,5 milyar liralık tahvil ihracı başvurusu

Pegasus Hava Taşımacılığı, yurt içinde 2,5 milyar liraya kadar borçlanma aracı satışı gerçekleştirmek için Sermaye Piyasası Kurulu’na başvurdu.

Şirketten Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre planlanan tahvil veya finansman bonosu satışı halka arz edilmeksizin tahsisli olarak veya nitelikli yatırımcılara bir veya birden fazla tertipte satılacak.