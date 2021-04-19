Pegasus'tan eurobond ihracı için iki kuruluşa yetki

Pegasus Hava Taşımacılığı, planladığı yurt dışı borçlanma aracı ihracı için Goldman Sachs International ve Merrill Lynch International'ı yetkilendirdiğini açıkladı.

Şirketten KAP'a yapılan açıklamada, "19.04.2021 tarihinden başlamak üzere Şirketimiz üst düzey yöneticilerinin, yurt dışında yerleşik potansiyel yatırımcılar ile çevrimiçi organize edilecek bir dizi yatırımcı toplantısına katılması planlanmaktadır. Tahvil ihracına ilişkin nihai karar, ihraç tutarı ve koşulları, söz konusu toplantıları takiben piyasalardaki gelişmelere göre belirlenecek olup, satış işlemi Sermaye Piyasası Kurulu'ndan tertip ihraç belgesi alınmasından sonra gerçekleştirilecektir" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, ihracı planlanan tahvillerin S&P Global Ratings Europe Limited ("S&P") ve Fitch Ratings Limited ("Fitch") tarafından kredi derecelendirmesi işlemine tabi tutulduğu belirtildi. İhraç edilecek tahviller ile ilgili olarak S&P kredi derecelendirme notunun "B" ve Fitch kredi derecelendirme notunun BB-" olarak beklendiği ifade edildi.